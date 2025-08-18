Te felismernéd 40 év után a Vissza a jövőbe rosszfiúját? Brutálisan megváltozott Thomas F. Wilson - Fotó!

Hihetetlen, de 40 éves lett idén a Vissza a jövőbe filmtrilógia első része. A generációjának legismertebb időutazós filmje a mai napig kultfilmnek számít, és a főszereplői továbbra is A-listás sztárokként vannak számontartva. A legjobb példa erre a filmből megismert Doki, Christopher Lloyd, aki igazi nagyágyúként tért vissza idén a filmvászonra, a Wednesdayben, és a Nobody 2-ben is komoly szerepe van. Christopher szinte semmit nem öregedett a Vissza a jövőben óta, ez azonban nem mondható el a filmsorozat rosszfiújáról Thomas F. Wilsonról, aki aputestet növesztett, és dús, ősz hajjal látható az új filmjeiben.
A TheSun számolt be róla, hogy a 66 éves Thomas F. Wilson kipróbálta magát komikusként, majd hosszú éveken át rajzfilmes szinkronszínészként dolgozott a 85-ös Vissza a jövőben után, később pedig visszatért a filmezéshez. Napjainkban pedig Youtuberként és podcast műsorvezetőként tevékenykedik. A magánélete terén is fontos fordulópont volt 1985, ugyanis ebben az évben vette feleségül Caroline Thomast, akivel azóta négy közös gyermeket nevelnek együtt.
Két évvel ezelőtt egy közös fotó erejéig együtt pózolt a Vissza a jövőben négy főszereplője, már akkor látható volt, hogy a színészek között Thomas változott a legtöbbet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.