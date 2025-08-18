Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 18., hétfő Ilona

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
átalakulás

Te felismernéd 40 év után a Vissza a jövőbe rosszfiúját? Brutálisan megváltozott Thomas F. Wilson - Fotó!

átalakulás Christopher Lloyd Vissza a jövőbe
Life.hu
2025.08.18.
Thomas F. Wilson felismerhetetlenné vált a trilógia óta eltelt 40 évben. A Vissza a jövőbe színészei közül talán Biff Tannen megszemélyesítője változott a legtöbbet.

Hihetetlen, de 40 éves lett idén a Vissza a jövőbe filmtrilógia első része. A generációjának legismertebb időutazós filmje a mai napig kultfilmnek számít, és a főszereplői továbbra is A-listás sztárokként vannak számontartva. A legjobb példa erre a filmből megismert Doki, Christopher Lloyd, aki igazi nagyágyúként tért vissza idén a filmvászonra, a Wednesdayben, és a Nobody 2-ben is komoly szerepe van. Christopher szinte semmit nem öregedett a Vissza a jövőben óta, ez azonban nem mondható el a filmsorozat rosszfiújáról Thomas F. Wilsonról, aki aputestet növesztett, és dús, ősz hajjal látható az új filmjeiben.

Nagyon megváltozott Thomas F. Wilson a Vissza a jövőbe rosszfiúja
Nagyon megváltozott Thomas F. Wilson a Vissza a jövőbe rosszfiúja
Forrás: WireImage

A Vissza a jövőbe sztárja a mai napig aktív a showbizniszben

A TheSun számolt be róla, hogy a 66 éves Thomas F. Wilson kipróbálta magát komikusként, majd hosszú éveken át rajzfilmes szinkronszínészként dolgozott a 85-ös Vissza a jövőben után, később pedig visszatért a filmezéshez. Napjainkban pedig Youtuberként és podcast műsorvezetőként tevékenykedik. A magánélete terén is fontos fordulópont volt 1985, ugyanis ebben az évben vette feleségül Caroline Thomast, akivel azóta négy közös gyermeket nevelnek együtt.

Két évvel ezelőtt egy közös fotó erejéig együtt pózolt a Vissza a jövőben négy főszereplője, már akkor látható volt, hogy a színészek között Thomas változott a legtöbbet.

Christopher Lloyd a 31 évvel fiatalabb feleségével tért vissza a vörös szőnyegre - Fotó!

A Vissza a jövőbe dokija lassan már tíz éve él boldog házasságban a 31 évvel fiatalabb Lisa Loiaconoval. Christopher Lloyd és a felesége most közösen látogatott el a Nobody 2 premierjére.

Drámai visszatérés: a nagybeteg Michael J. Fox öt év után először vállal szerepet

A Vissza a jövőbe sztárja újra forgat. Michael J. Fox az Apple TV+ Shrinking című sorozatában tűnik fel vendégszerepben.

85 éves lett a Vissza a jövőbe Dokija – 9 érdekesség, amit te sem tudtál Christopher Lloydról

Prominens családba született.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu