Te felismernéd 40 év után a Vissza a jövőbe rosszfiúját? Brutálisan megváltozott Thomas F. Wilson - Fotó!

Hihetetlen, de 40 éves lett idén a Vissza a jövőbe filmtrilógia első része. A generációjának legismertebb időutazós filmje a mai napig kultfilmnek számít, és a főszereplői továbbra is A-listás sztárokként vannak számontartva. A legjobb példa erre a filmből megismert Doki, Christopher Lloyd, aki igazi nagyágyúként tért vissza idén a filmvászonra, a Wednesdayben, és a Nobody 2-ben is komoly szerepe van. Christopher szinte semmit nem öregedett a Vissza a jövőben óta, ez azonban nem mondható el a filmsorozat rosszfiújáról Thomas F. Wilsonról, aki aputestet növesztett, és dús, ősz hajjal látható az új filmjeiben.

Nagyon megváltozott Thomas F. Wilson a Vissza a jövőbe rosszfiúja

Forrás: WireImage

A Vissza a jövőbe sztárja a mai napig aktív a showbizniszben

A TheSun számolt be róla, hogy a 66 éves Thomas F. Wilson kipróbálta magát komikusként, majd hosszú éveken át rajzfilmes szinkronszínészként dolgozott a 85-ös Vissza a jövőben után, később pedig visszatért a filmezéshez. Napjainkban pedig Youtuberként és podcast műsorvezetőként tevékenykedik. A magánélete terén is fontos fordulópont volt 1985, ugyanis ebben az évben vette feleségül Caroline Thomast, akivel azóta négy közös gyermeket nevelnek együtt.

Happy Birthday to Thomas F. Wilson 🎂🎈🎉 pic.twitter.com/hEPTwbpkYg — 80sTees (@80stees) April 15, 2025

Két évvel ezelőtt egy közös fotó erejéig együtt pózolt a Vissza a jövőben négy főszereplője, már akkor látható volt, hogy a színészek között Thomas változott a legtöbbet.