Ez az egyetlen szokás bámulatosan felpörgeti a párkapcsolatot – Huncut, aki rosszra gondol!

Mi a sikeres párkapcsolat titka? Aki ezt a kérdést felteszi, már eleve alkalmatlan egy komoly kapcsolatra, hisz egy románc köztudottan több tényezőtől lehet sikeres. Azonban van egy olyan szokás, mely szokatlanul nagy hatékonysággal erősít meg egy köteléket, és ezt a tudomány is igazolja.

Egy meglepő szokás, nagyban erősíti a párkapcsolatot.

Forrás: E+

Csípősen tálalt szokás, mely erősíti a párkapcsolatot

A Kaliforniai Egyetem kutatói egy szokatlan kommunikációs formának pozitív hatásait állapították meg. Kiderült ugyanis, hogy a pletyka megszilárdítja a köteléket és felpörgeti a közös életet.

A párok közötti pletyka, mások kibeszélése ugyanis megerősíti, hogy a két fél egy csapatban van, fokozva az összetartozás, és a bizalom érzését.

Hogyha egy társaság tagjáról negatív dolgot pletykálunk, az fejleszti a párt összetartó köteléket, ami még a barátaikkal való kapcsolatuknál is acélosabb lesz. Ezzel szemben a pozitív pletykálkodás a kellemes közös élményeket hosszabbítja meg. Egyfajta társadalmi szabályozó eszközként is funkcionál, hisz segíti a harmonikus kapcsolathoz szükséges viselkedésminták, elvárások elsajátítását.

Kutatás a pletyka párkapcsolat-erősítő szerepéről

Összesen 76 párt szereltek föl adó-vevő készülékkel, majd kérdőívet kellett kitöltetniük párkapcsolatukkal való elégedettségükről. Az eredmények elemzése rámutatott, hogy azok akik legalább napi 29 percet töltetnek pletykálkodással, elégedettebbek a szerelmi viszonyukkal.

A kutatás egy 2019-es vizsgálat folytatása volt, mely eloszlatta a tévhitet, hogy a nők nem folytatnak több lejárató pletykát férfi társaiknál, de alacsonyabb jövedelműek sem beszélnek ki többször másokat.

Érdekes megállapítás volt viszont, hogy a fiatalabb korosztály könnyebben a szájára vesz valakit. Más kutatások azt bizonyították, hogy a pletyka segít információt szerezni arról, hogy ki a megbízható egy társaságban, ha pedig egy csepp aggodalommal vegyítünk egy szóbeszédet, pozitívan jöhetünk ki a helyzetből.

Persze az sem egészséges, ha a párkapcsolati beszélgetés témák kizárólag mások kitárgyalása körül forognak, hisz a közös tervek, célok, élmények megbeszélése legalább olyan fontos. Azonban egészséges mennyiségű pusmogás megerősíti a párkapcsolati köteléket, tehát ne tartsuk magunkban a legszaftosabb híreket!