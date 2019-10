Tóth Gabi mindig is büszkén hangoztatta vidéki származását és neveltetését. Az énekesnő Tapolcán nőtt fel, és nagyon szeretné, ha a vidéki környezetet és annak jótékony hatásait kislánya is megismerné.

"Nagyon fontosak számomra a hagyományok, a vidéki közeg, amiben én is felnőhettem, és szeretném, ha ebből ő is kapna. A tiszta levegőből, a jó mennyiségű kosztból, amitől erős lesz az immunrendszere, hiszen nekünk is az volt" - szemlézte Gabi szavait a Blikk. Az énekesnő szerint a vidéki életre jellemző lassabb tempó is kifejezetten jót tehet a gyerekeknek, ráadásul az értékrendet is meghatározhatja az ilyen környeztben való szocializáció.