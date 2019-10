Beköszöntött a rosszidő, repkednek a mínuszok így a fűtés szezon is elkezdődött. A legtöbb család életében ez egy megterhelő időszak, ugyanis a havi rezsit igencsak megterheli a fűtésszámla. Tudtad, hogy otthonod energiafelhasználásának legalább 60 százaléka a fűtésre megy el?

Sokféle módja van annak, hogy némileg enyhítsünk a terheinken. Összeszedtünk néhány filléres tippet, amik betartásával komoly összegeket spórolhatunk.

Optimális hőmérséklet

Sokan hajlamosak túl-vagy alulfűteni a lakásukat, pedig a gondosan beállított hőmérséklet segít a spórolásban. Minden szobának megvan a maga ideális hőmérséklete. A nappaliban 21-22 foknak, a konyhában 18-20 foknak, a hálóban 18 foknak, míg a gyerekszobában 22-24 foknak kell lennie.

Szellőztess

Nem mindegy az sem, hogyan szellőzteted otthonodat. Sokan egész napra bukóra nyitva hagyják az ablakot, mikor elmennek otthonról. Ez a legnagyobb hiba, amit fűtésszezonban elkövethetünk. Így nem csak kiszökik a meleg, hanem a falak is lehűlnek, amiket csak nehezen lehet újra felmelegíteni. Ha jól akarsz szellőztetni naponta kétszer tedd meg: minden ablakot tárj ki két percre, így keretszthuztatot képzel, ami azonnal felfrissíti a levegőt és a falak sem hűlnek ki.

Éjszakai üzemmód

Tudtad, hogy ha éjszaka 5 fokkal alacsonyabbra veszed a hőmérséklet a lakásban akár 8-10% fűtőenergiát is megtakaríthatsz? Érdemes ezért éjszaka mindig csökkenteni a termosztáton a hőfokot a nappali értétkehez képest. Ugyanez vonatkozik arra az időszakra is, amikor senki sem tartózkodik otthon. Ilyenkor is vedd lejjebb a fűtést!

Engedd be a napfényt

A téli időszakban is sokszor süt a nap, bár nincs olyan ereje, mint nyáron, mégis érdemes felhasználni a melegét. Napsütéses időben húzd fel a redőnyöket és húzd el a függönyöket is. Engedd be a Nap sugarait otthonodba ezzel egy kicsit spórolhatsz is és jobban is érezheted magad.

Ne fűts feleslegesen

Ha vannak olyan szobák a házban, lakásban, amiket csak ritkán használtok, ott felesleges ugyanúgy fűteni, mint a lakótérben. Ezekben a helyiségekben érdemes pár fokkal alacsonyabbra venni a termosztátot.

Ha radiátorral fűtesz, érdemes szabadon hagyni a fűtőtestet. Sokan itt szárítják a ruhaneműt, ami rövidtávon megoldás lehet a gyors szárításban, hosszútávon azonban a fűtésszámlát igencsak megterheli.

Tartsd kint a hideget

Éjszakára húzd le teljesen a redőnyt és a függönyt. Az ajtókat pedig szintén mindig tartsd csukva, így az adott helyiségben bennmarad a meleg. Zárd ki a hideget a szobából, így sokkal melegebb marad, ezáltal pedig a fűtést is lejjebb tudod venni.

Minden szezon előtt érdemes szakemberrel átnézetni a fűtőtesteket, a gázkazánt, kicserélni az elhasználódott, meghibásodott nyílászárókat, valamint korszerűsíteni a szigetelést.