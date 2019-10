Pár nap és eljön az év egyik legrémisztőbb napja. Halloweenkor minden lidérces álmunkat valóra válthatjuk, már ami a dekorációt illeti. Mi is összeszedtünk néhány igazán rémisztő, akár otthon is elkészíthető ötletet.

Számos szuper ötletet találhatunk az interneten, amiket fillérekből, némi kézügyességgel mi magunk is elkészíthetünk Halloween-ra. Összegyűjtöttünk néhány rémisztő csináld magad dekorációt, amikkel garantáltan te lehetsz a lidérc party-k sztárja.

Véres gyertya

Ez a halloween-i dekoráció mindössze néhány percet vesz igénybe és igazán rémisztő látványt nyújt. Szerezz be néhány darab vastag fehér gyertyát, különböző méretben, valamint egy pirosat is, illetve szükséged lesz pár darab fekete szegecsre is.

Az apró szegecseket a gyertya különböző pontjaira tűzd be, majd ha megvagy ezzel, kezd el melegíteni a piros gyertyát, az így lecsőpögő viaszt pedig egyszerűen csak folyasd rá a fehér szegecses gyertyára. Minél bátrabban bánsz a piros viasszal, annál véresebb látványt fog nyújtani. Sötétben meggyútjva pedig egy szuper vámpír buliban is meg fogják állni a helyüket.

Denevér a fán

Ez a házilag is elkészíthető denevér dekoráció szintén értékes dísze lehet a halloween-i buliknak, de akár diszítő elemként otthonodban is használhatod. Ehhez a dekorációhoz mindössze egy vagy több vastag fekete kartonpapírra van szükség, attól függően, hány darab denevért szeretnél, valamint faágakra, ragasztóra, ecsetre és fekete temperára. Ha még hívogatóbb látványra vágysz, szerezz be fekete csillogó kartont is.

Tisztísd le a fa ágait, majd jó alaposan szárítsd ki őket, ezután pedig egyenletesen fesd be feketére az ágakat. Míg száradnak, készítsd el a denevéreket is. Ha jó a kézügyességed, magadtól is rajzolhatsz sablont, de az internetről is azonnal le tudsz tölteni néhány neked tetszőt. Ezeket a sablonokat rajzold körül, majd vágd ki kartonból. Figyelem! Mindenből duplát vágj, hogy az ágak mindkét oldalát befedjék. Ha megvagy a kellő mennyiségű karton denevérrel, ragaszd őket a faágakra, úgy, hogy két oldaluk legyen. Az így díszített ágakat pedig állítsd átlátszó vázába. Egy kis mű pókhálóval még ijesztőbbé teheted a látványt.

Szellem a kertben

A halloween-i kerti dekorációk egyik legötletesebb darabja a szellem. Ehhez a dekorációhoz nincs másra szükséged, mint üres, kitisztított koznervdobozokra, fekete és fehér temperára, ecsetre és fehér szalagokra.

Fesd le a konzervdobozokat fehérre. Fess nekik szemet és szájat, majd az aljára ragaszd fel az azonos szélességűre vágott szalagokat. Ha még ijesztőbb hatást szeretnél elérni, szaggasd meg kicsit a szalag széleit. Az így kapott szellemet felakaszthatod fára is, ebben az esetben fúrj a doboz két felső oldalára egy-egy lyukat, vezess át rajta damilt.

Helyezd el a szellemeket a kert különböző pontjaira, ahol szabadon ringatózhatnak a szélben. Garantáltan halloween-i látványt nyújtanak majd.