Az őszi szezon egyik slágere a sütőtök. A hazai idényzöldségnek rengeteg áldásos hatása van, a legjobb forrás arra, hogy feltöltsd a vitamin- és az ásványi anyag raktáraidat. A sütőtök ráadásul külsőleg, szépségápoló csodaszerként is bevethető. Ha te is imádod, a természetes, házi pakolásokat, akkor itt az ideje, hogy ezt a varázslatos színű, jótékony hatású zöldséget is bevesd.

A sütőtöknek rendkívül magas a béta-karotin tartalma, elég csak ránézni a csodásan sárga húsára, hiszen ezt a színt éppen a karotin okozza, ami a bőrben A-vitaminná alakul, és kifejti fantasztikus bőrmegújító hatását. Felveszi a harcot a ráncokkal, de a pattanásokkal is. Belsőleg egyébként immunerősítő hatású.

A sütőtök B-vitaminban is bővelkedik, amire nagy szüksége van az idegrendszernek, és a megfelelően működő emésztési folyamatoknak. A szépségápolásban a haj és a bőr szerkezetét erősíti.

A C-vitamin igazi antioxidáns, belsőleg és külsőleg is csodákra képes. Egyrészt növeli a kollagéntermelést, vagyis szuper ránctalanító hatású, másrészt pedig rugalmasabbá, természetesen üdévé varázsolja a bőrt.

A sütőtök ásványi anyagokban is gazdag: kalcium, cink, mangán, réz, vas és foszfor is található benne. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ragyogó és hidratált legyen az arcbőrünk.

Arcpakolás

sütőtök (frissen reszelve, vagy sülve pürésítve)

1 ek méz

1 ek kefír

A méz szinte minden problémát megold, igazi csodaszer: hidratáló, fertőtlenítő és bőrkondicionáló hatásáról is ismert. A fertőtlenítő és baktériumölő tulajdonságát egyébként a hidrogén-peroxid adja, ennek a vegyületnek köszönhető, hogy a méz az erősen pattanásos bőrre is gyógyír. A kefirben található tejsavbaktériumok megtisztítják a bőrt a káros anyagoktól, miközben megfiatalítják. A benne található aminosavak rugalmassá teszik a bőrt, a vitaminok pedig nedvességgel látják el, és ránctalanító hatást is kifejtenek. Ezeknek az összetevőknek köszönhetően ez a házi arcpakolás bevethető pattanásos, de száraz és fakó bőrre is, illetve ránctalanítóként is hatékony.

+1 tipp

Ugyanezt a keveréket bevetheted hajkondícionálóként is. Ebben az esetben frissen is turmixolhatod a sütőtököt. A fakó, száraz hajjal csodákat fog tenni ez a pakolás, de érdemes akkor is bevetni, ha hajfestés, vagy a sok hajvasalás miatt kifejezetten igénybevett a hajad. A keveréket vidd fel a hajadra a hajtövektől a végekig, és hagyd rajta befóliázva fél órán át. Tekerj rá pluszban egy törölközőt is. A pakolást követően mosd meg a hajadat, lehetőleg natúrsamponnal.