2021-re akár saját magunk számára is nyomtathatunk húst – számolt be róla a Guardian. Azt írják, jövőre már az éttermekben is kaphatóak lesznek a 3D nyomtatókkal készített fogások, és hamarosan akár otthonunkban, vacsorára is fogyaszthatunk műhúst.

Egyelőre csak marhahúst és csirkehúst lehet nyomtatni, de ez a lista hamarosan bővülhet.

Azt írják, a különbséget alig lehet észrevenni, a műhúsoknak ugyanis hasonló a textúrájuk, mint az igazinak, külsőleg is ugyanúgy néznek ki és az ízük is csaknem megegyezik az eredetivel annak ellenére, hogy növényi eredetű fehérjéből készül.

A húsnyomtatót fejlesztő egyik cég, a Redefine Meat vezetői elárulták, termékeik környezetbarát módon készülnek és a 3D-s húsban egyáltalán nincs koleszterin. Véleményük szerint akár egy évtizeden belül egy népszerű iparággá válhat a húsnyomtatás.