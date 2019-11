A Black Friday az év legnagyobb vásárlási eseménye, amely lehetővé teszi a kedvezményes áron kínált gyakran karácsonyi ajándékok beszerzését világszerte. Megannyi online és offline bolt kínálja termékeit alacsonyabb áron, és ilyenkor a vásárlónak nincs is más dolga, mint kiválasztan a legmegfelelőbbeket a legkedvezőbb összegért. Vannak, akik ilyenkorra szabadságot is vesznek ki, hogy mindenképpen be tudják szerezni a kinézett portékákat. A Black Friday az idén november 29-ére esik. Nem árt azonban vigyázni, ugyanis a kampányszerű vásárlás sok buktatót rejthet magában.