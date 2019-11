Tóth Vera alig várja, hogy végre megszülessen unokahúga. Az énekesnő szerint testvére felkötheti a gatyáját, mert már most látni lehet, hogy Gabi kislánya igencsak veszélyes lesz.

A 4D-s ultrahang felvételnek köszönhetően szinte megelevenedett Tóth Vera előtt testvére, Gabi kislányának az arca. Az énekesnő karácsonyi babát várt, de az orvosa szerint körülbelül két hét múlva megszülethet a kicsi.

"A szépségével biztosan sokakat le fog venni a lábáról, de nem is csoda, hisz Gabi is, meg Gábor is jól néznek ki. A 4D-s fotókon nagyon jól látszanak a vonásai, gyönyörű kislány, ami veszélyes üzemmód. Tutira határozott személyiség lesz, olyan erős jellem, mint a szülei."

-mondta a Borsnaka Sztárban sztár leszek! újdonsült mestere, aki múlthét vasárnap ült be először az átalakuló show mesteri székbe, és bár eleinte izgult az új feladat miatt, a műsor ideje alatt sikerült feloldódnia.

Vera a Mokkának adott interjúban azt is elmesélte, hogy bár azt gondolta, Gabi másodpercenként fog nyavajogni a terhessége miatt, hősiesen, humorral viseli az állapotát, és végtelenül tudatos kismama.

"A Gabinak csak jót tett a terhesség"