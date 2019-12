Az ünnepek alatt szinte minden az evésről, a finom falatokról szól. Családlátogatáskor és baráti összejöveteleken is előkerülnek a cukros, hízlaló ám annál finomabb ételkülönlegességek. Ilyenkor hajlamosak vagyunk jobban elengedni magunkat és mire észbe kapunk már fel is ugrott jó néhány kiló, amitől nehéz megszabadulni.

Összegyűjtöttünk néhány olyan tippet, amiket betartva elkerülhetjük az ünnepek alatti súlygyarapodást.

Fő a mértékletesség!

Nagyon sokat hallhattuk már ezt a mondatot, ám amennyire közhely, annyira igaz. Senki sem szeretné megvonni magától az ínycsiklandozó ünnepi fogásokat. Mindössze az a szabály, hogy együnk mindenből, de csak mértékkel, és ha lehet, késő este már ne fogyasszunk semmit. A finom nassolni valókat és mézeskalácsokat együk inkább a délelőtti illetve kora délutáni időszakban.

Ha évközben szigorúan tartottad a diétádat, vagy életmódot váltottál, amibe nem fér bele a cukros és fehér lisztes ételek fogyasztása, akkor sem kell lemondanod a karácsony ízeiről. Gyakorlatilag minden sütemény és étel elkészíthető már szénhidrát csökkentett és cukormentes változatban is. Az interneten számtalan diétás mézeskalács, bejgli, mákos guba receptet találhatsz. Ha mégsem lelsz rá kedvenc ünnepi ételed receptjére, bátran kísérletezhetsz is. A meglévő összetevők közül a cukrot helyettesítsd édesítőszerrel, a fehér lisztet pedig fele- fele vagy 70-30-as arányban egészítsd ki teljes kiőrlésű liszttel, vagy akár rizsliszttel, mandula liszttel.

Igyál minél több folyadékot

Ha ebben az időszakban még jobban odafigyelsz a folyadékbevitelre, ezzel is elősegítheted, hogy cukros ételek ne rakódjanak le a testedben. Természetesen nem a cukros üdítőkre és a gyümölcslevekre gondoltunk; igyál jó sok tiszta vizet vagy akár natúr zöld teát. A víz segít a tápanyagok szállításában, megakadályozza a méreganyagok lerakódását, valamint felelős a vérkeringésért és az izületek megfelelő működéséért is.

Az alkoholos italok is előkerülnek az ünnepek alatt. Egy száraz bor vagy pezsgő sokkal jobb választás lehet, mint egy cukros likőr. Ha figyelsz a vonalaidra, figyelj arra is, milyen alkoholt fogyasztasz.

Mozgásra fel!

Az ünnepi időszakban sem árt folytatni a testmozgást. Ha hétköznapokon rendszeresen edzettél, karácsonykor se hagyd abba. Két ajándékbontás között belefél 1-1 óra átmozgató edzés, futás vagy egy kiadós séta. Ha nem vagy az edzés megszállottja, tökéletes kezdés lehet a december vége, hiszen ilyenkor már sokaknál kevesebb a munka, több idő jut a pihenésre, amiből néhány percet a testmozgásra is lehet fordítani.

