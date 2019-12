Nem sokan örülnének annak, ha egerek szaladgálnának a kertjükben... Valószínűleg azonnal fognának egy egérfogót és kiűznék az állatokat onnan. Simon Dell azonban ennek épp ellenkezőjét tette: a sheffieldi fotós gondolt egyet és felépített egy miniatűr világot nekik.

Ellátja őket minden földi jóval: gyümölcsökkel, zöldségekkel és apró kis házakkal, amelybe be is költöztek. Különböző kellékeket is adott nekik, mintha csak emberek lennének: készített nekik kis asztalkát, és még kaptak egy motort is.

Különleges életükről fotókat is készít, amiket most nálunk is megnézhetsz. Csak kattints a következő képre és lapozz!