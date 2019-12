A szerelmesek nemrég Amerikában ünnepelték kapcsolatuk egyéves évfordulóját.

"Korcsolyáztunk a Central Parkban, kosárlabdameccser néztünk a brooklyni stadionban, koncertekre jártunk, és a legnépszerűbb éttermekben vacsoráztunk. Örülök, hogy egy olyan férfi van mellettem, aki figyel arra, mi tesz boldoggá."

-nyilatkozta Cinthya a Story magazinnak.

Az elmúlt egy évben mindketten sokat változtak. A lány már épp lemondott arról, hogy valaha megtalálja az igazit, de Tominak hála valóra vált ez az álom.

"Tomival tiszteljük és szeretjük egymást. Ha lenne gyerekünk, biztosan élvezné, hogy a szülei ilyen harmóniában élnek...A gyerekvállalás persze azért még odébb van, mert minden időnket lefoglalja a munka."

A szerelmesek már össze is költöztek, bár korábban is párszáz méterre laktak egymástól, mostmár ezt a távolságot is áthidalták.

Cinthya és Tomi köszönik szépen, jól vannak, nagyon kiegyensúlyozottak és boldogok együtt.

"Amióta Cinthyával egymásra találtunk, már az a fontos, hogy vigyázhassak rá"

-zárta le Tomi.