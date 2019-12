Exkluzív interjút adott a 95.8 Sláger FM műsorvezetőjének, Abaházi Csabának Presser Gábor, aki nemcsak arról mesélt, miként készül májusi nagykoncertjére, de magánéletéről is elárult néhány titkot.

Presser Gábor exkluzív interjút adott Abaházi Csabának, akihez régi, baráti viszony fűzi.

„Szomorú, de sajnos igaz, hogy egy darabig kimaradt az LGT az életemből. Amikor tizenévesen koncertekre kezdtem járni, még más volt az érdeklődési köröm. Mire megértettem és egyúttal meg is értem az LGT zenéjére, addigra a zenekar már nem volt aktív. Egy utolsó nagykoncertjük főpróbájára – amikor jónéhány vendégelőadóval léptek színpadra – sikerült bejutnom, így azt az első sorból nézhettem végig. Fantasztikus élmény volt, ugyanakkor, ha időutazhatnék azt kívánnám, hogy bárcsak visszamehetnék az időben, amikor még az eredeti felállásban zenélt a formáció" – mondta Abaházi Csaba, aki rendkívül örül annak, hogy Presser Gábor ragaszkodott hozzá, hogy a nagyinterjút a Sláger Reggel műsorvezetője készítse el vele.

„Presser Gábor egy ikon, egy legenda, a ma élő könnyűzenészek közül a legkomolyabb. Minden dalának elképesztő mondanivalója van. Ő a bizonyíték arra, hogy nem elég, ha egy dallam jó, nem elég, ha egy zene jól szól. Ha az magyarul csendül fel, akkor annak kell, hogy legyen mondanivalója. Náluk ez minden dalra igaz. Óriási megtiszteltetés, hogy egy ilyen zenei óriás ragaszkodik a személyemhez, ha interjúról van szó" – tette hozzá a műsorvezető, akivel számtalan kulisszatitkot osztotta meg az életéről Presser Gábor.

„Leültünk és beszélgettünk egy jót. Kezdetben azt hittem, hogy több dolgot is elárul majd a május 8-án, 9-én megrendezésre kerülő nagykoncertje kapcsán. De erről derült ki a legkevesebb! Viszont kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogyan telnek a hétköznapjai, hogyan alkot és kicsit nosztalgiáztunk is nemcsak a szép, de a nehéz pillanatokról is" – mondta Abaházi Csaba, akinek Presser Gáborral készült exkluzív interjúját csütörtökön 20:00-tól hallhatják a Sláger FM-en.