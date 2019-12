Ashley Graham alaposan kikerekedett, heteken belőle életet ad első gyermekének. A plus size modell most a közösségi oldalán árulta el, hogy több mint 22 kilót szedett magára az elmúlt hónapokban, őt azonban ez egyáltalán nem érdekli.

„Soha nem éreztem jobban magam, mint most. Hálás vagyok azért, hogy a testem és a kisfiam engedte, hogy továbbra is ilyen hajlékony és rugalmas maradjak. Edzés, jóga, akupunktúra és nyirokmasszázs között sikerült rájönnöm, hogyan érezhetem magam jól a terhesség alatt is" - írta jógázós fotójához.