Elérzékenyülve fogadta a családi köszöntést Jellinek Tina, aki 38. életévébe lépett. A kétgyermekes családanyának jól estek a szülinapi jókívánságok, de ajándékra nem számított. Úgy érzi boldog és teljes az élete, hiszen megkapta azt, amire mindig is vágyott: egy szép, egészséges családot.

"38 éves lettem és elmondhatom, hogy nagyon szerencsés vagyok. Gyönyörű családom van, egészségesek vagyunk, együtt vagyunk. Hálás vagyok a férjemért, a gyerekeimért és azért, hogy olyan Mamám van, amilyet mindenki csak álmodhat magának, de nekem megadatott" - mondta Tina, aki nem győzött hálálkodni a születésnapi ajándékokért. A lélegzete kis híján elakadt, amikor meglátta, hogy Bangó Margit egy kandallóval kedveskedett neki.

"Tudtam, hogy Tina régóta vágyik egy olyan kandallóra, mint az enyém, ezért megleptem vele. Elképesztő, hogy repül az idő. Tisztán emlékszem rá, amikor Vancouverben meglátta a napvilágot. Mikor megszületett az én kezembe pottyant. Már csak ezért is mindig különleges helyet foglalt el a szívemben az én drága Tinám" - mondta elérzékenyülve Bangó Margit, aki a legjobbat szeretné szeretett unokájának.

„Azt kívánom Tinának, hogy legalább száz évig éljen ilyen boldogságban és egészségben. Ahogy a régi fotókat nézegettük hihetetlennek tűnik, hogy eltelt 38 év, pedig nekem olyan, mintha most lett volna, amikor 5-6 hónaposan a kezembe fogva dajkáltam. Jó ezeket az időket is felidézni, de még jobb, hogy együtt ünnepelhetünk a születésnapján, amelynek ma a nézők is részesei lehetnek" – árulta el Bangó Margit a ma 20:55-től a Sláger TV-n látható Drága családom születésnapi epizódja kapcsán.