Az énekes tíz éve még pocakosan élte életét, de közel a negyvenhez úgy érezte, ideje változtatnia magán. Azóta nem csupán lefogyott, de igen arányos izomzatot is a magáénak tudhat Gáspár Laci, aki most közösségi oldalán egy posztban is megemlékezett átalakulásáról.