"Korán kukorékolt ma a család, úgy hogy edzéssel kezdtük a napot már 8 órakor, megpróbáljuk tartani ezt a korai kelést mert így nem maradunk le semmiről és ugye mozgással sokkal jobban is indul a nap Őszintén szólva az elmúlt hónapokban igencsak elhanyagoltam minden mozgásformát mivel más került most prioritásba az életünkben. Zsírosodtam, nem is keveset, a cicimen igaz jól mutat, de a popsimon nem igazán (és így már remélem mindenki érti a ,,a diétázzon az, aki szarul néz ki"mondanom, hiszen én se vagyok most csúcsformában" - írta többek között posztjában Mazsi, akinek Krisztián segít az edzésekben.