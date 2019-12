Cindy Crawford férjével és két gyerekével példás életet élnek. Kaia és Presley is édesanyjuk nyomdokaiba léptek, már most, fiatal koruk ellenére is keresett modellek.

A világhírű szupermodell mama idén úgy gondolta, nem gyönyörű felnőtt gyerekei fotójával akar boldog barácsonyt kívánni, hanem egy 18 évvel ezelőtt készült fotóval, ahol a gyerekek még picurkák voltak. Édes fotó!