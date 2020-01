Az autó alkatrészei közül a fékalkatrészek vannak a legnagyobb igénybevételnek kitéve, ezért rendkívül fontos, hogy mi magunk is tisztában legyünk ezek működésével, rendszeresen ellenőrizve azokat, hogy mindig tisztában legyünk a fékek állapotáról. Leggyakrabban a kopó részeket kell cserélni, ide sorolható a fékbetét, fékpofa, féktárcsák és fékdobok.

Miért és mikor fontos a féktárcsa- és fékbetét csere?

Ez is a fékrendszer működésével függ össze, aminek funkciója szükség szerint a lassítás, fékezés, megállítás. Az állandó és nagyfokú igénybevétel nagy mértékben terheli a fékrendszert nap mint nap. Ennek következtében a fékbetét és féktárcsa cserére óhatatlanul szükség van, de nem feltétlenül ugyanabban az időben.

Általában nem kerül sor az egész rendszer cseréjére, ha csak nem szenvedett balesetet a jármű. Tekintettel arra, hogy az esetleges meghibásodás esetén az autó használata élet-, és balesetveszélyes, fontos kiemelt figyelmet tulajdonítani a fék rendszeres ellenőrzésére. Legtöbb esetben egy-egy alkatrész cserére van szükség: fékpofa, fékdob, féktárcsa csere.

Mikor indokolt a féktárcsa csere?

Nem lehet pontosan megállapítani, hogy meddig használható biztonságosan a féktárcsa, ez nagy mértékben függ a járművezető vezetési stílusától, az útfelülettől és sok más tényezőtől.

Ha valaki a sportos vezetés híve, értelemszerűen érzékenyebb fékekre lesz szüksége és bizony gyakrabban kell ellenőriztetnie. Aki dombosabb helyen él, pontosan tudja, hogy lejtős utakon sokkal gyakrabban kell fékeznie és ilyen esetekben sokkal gyakoribb a féktárcsa csere.

Ha szabályszerűen szeretnénk eljárni, a féktárcsa csere akkor szükséges, amikor már a kopás mértéke meghaladja a gyári előírásban megadott értékeket.

Fékdob és fékpofa

A legtöbb autóban csak a hátsó tengelyeken lehet fékdobos fékeket látni. A fékpofa fékezéskor a fékmunkahengereknek köszönhetően neki nyomódik a fékdob belső felületének, a súrlódás pedig lelassítja a járművet. Ezáltal jön létre súrlódás, amely lelassítja a járművünket. A tárcsaféknek nagyobb a hatásfoka.

Mi a helyzet a fékolaj cserével?

Ez is alapvetően fontos a fékrendszer működésében. A féknyergek és a fékmunkahengerek nagy hőnek vannak kitéve, így a fékolajok is állandóan elhasználódnak, külső hatásokra romlik azok hatásfoka, úgyhogy ezek cseréjére is érdemes figyelni.

Az elektromos autók esetében a fékrendszer felel azért, hogy amikor az autó fékpedáljára rálépünk, a hidraulikus fék nem mozdul meg, átkapcsol a motor generátorüzembe, így lassítva le az autót. Miután érzékeli, hogy igazi lassulást szeretnénk, lekapcsolja a villamos féket és működteti helyette a hidraulikus féket. Egy elektromos autóhoz szükséges fékalkatrész csere már inkább villanyszerelési tudást igényel.

A cikket támogatta az AUTODOC.