A sminkesként dolgozó sztármami sosem mutatott ferde tükröt: mindig felvállalta smink nélküli arcát és hurkáit is.

Horváth Gréta az Ázsia Expressz 2. után még nagyobb népszerűségre tett szert, és Instagram-oldalán rengeteg önelfogadó posztot osztott meg.

Bár nyáron még arról írt, hogy zavarja a hasán lévő felesleg, és nem érdekli, ha valaki kövérnek tartja:

Mostanra úgy döntött, változtat rossz szokásain, sportolni kezd, és még az idén ledob 17 kilót. Újévi terveiről Instagramon beszélt:

"Na csajok! Az idei hatalmas projektem, hogy 17 kg-tól megszabaduljak! Tudom, nagyon soknak hangzik de higyjétek el a 160 cm-hez nagyon, nagyon sok! Bátorság kellett, hogy elszántan bele tudjak vágni de Ázsia megtanított arra, hogy nincs lehetetlen. Ez az idei év RÓLAM fog szólni. Arról, hogy egészséges legyek, fitt és ne egy tunya zabálós. Igen, rohadt sokat ettem és nem éppen diétás kajákat. Amivel nincs baj, ha heti 1*2* teszed de én egész álló nap. Nem estem kétségbe, nem állok a tükör előtt sírva és nem mérgezem a környezetem a nyavajgásommal. Felismertem, hogy baj van. Meghíztam! Ennyi ki kell mondani, bátornak kell lenni és felvállalni ezt. Tudom, hogy sokan küzdötök súllyal, az élet más területein is nehézségekkel. Egyet ne felejtsetek el! Minden azon múlik, mit gondolsz magadról! Mit hiszel el arra vonatkozóan, hogy képes vagy nagy dolgokra. Én hiszek Magamban! Hiszek a kitartásomban és bennetek is. Azt gondolom, hogy jó közösség vagyunk. Igyekszem őszinte lenni veletek és ebben az időszakban is az lesz. Ki kell mondani, le kell írni! Gyerekek 74 kg vagyok. Szerencsés típus vagyok, nem látszik a hatalmas felesleg de van. Mindenhol van! Ennek a posztnak és sok posztomnak is az a lényege, hogy erőt adjon nektek! Erőt adjon nekünk NŐKNEK, FÉRFIAKNAK is, (mert ti is vagytok az oldalon), hogy változásra képesek vagyunk. Bátrak vagyunk és mocskos erősek. Szóval lányok, aki velem van egy cipőben annak hatalmas kitartást kívánok és sok erőt!"