Caramel és felesége, Szilvi őszintén vallottak kapcsolatukról és kislányukról. Elmondták, hogy az egymás iránti szeretetük és tiszteletük mindenen átsegíti őket, gyermekük pedig még őket is meglepi néha bölcsességével és kedvességével. A kiválóan éneklő és szerepelni is szerető Szofi mindkét szülőjétől a legjobb tulajdonságokat örökölte, és szerencsére ma már önfeledten játszhat. Nagy próbatétel volt Caramel, a felesége és Szofi számára is a leukémia, de ők még erősebbek és összetartóbbak lettek a küzdelem alatt.

„A kislányunk betegsége miatt nehéz időket éltünk meg. És bár láttunk a környezetünkben példát a hasonló szituációban széthasadó párokról, számunkra elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen helyzetben ne tartsunk össze. Szavak sem voltak a bajra, amivel szembesültünk. Ott volt egy kisgyerek, akinek ki kiellett bírnia rengeteg olyan dolgot, ami felnőttek számára is nehéz. Ilyenkor mindenkiből előjön a legfinomabb, legtisztább énje. Megszűnik az idő, és minden átértékelődik. Nincsenek szavak, csak cél: végigcsináljuk a napokat" – mondta a Story Magazinnak Szilvi, Caramel viszont bevallotta, ő jobban megijedt. Bevallom, én picit gyengébb voltam, és bár mindketten összeomlottunk az elején, Szilvi végig elképesztő módon tudta tartani bennem is a lelket. Kizárólag a célt látta, én viszont a félelmeket. (...) Ha más nő lenne a feleségem – egy olyan paragép, mint én -, akkor lehet, hogy nem tudtam volna azt az időszakot végig csinálni. Így viszont együtt épültünk újjá, és mások lettünk, mint amilyenek korábban voltunk. Semmi sem lesz már ugyanaz. Újjászülettünk, ráadásul épp kilenc hónap alatt" – mondta Caramel.