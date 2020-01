A hét órakor kezdődő mise előtt tért be a kaliforniai Newport Beach-i Angyalok királynője katolikus templomba Kobe Bryant, ahol Steve Sallot atyával is összefutott. - számolt be a CNN.

„Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz" -mondta a plébános.

Ismert volt, hogy a 41 éves NBA-sztár a családjával együtt rendszeresen látogatta a Newport Beach- i templomot, ahol több száz hívő mellett imádkoztak a mise alatt, de mindig igyekeztek nem felhívni magukra a figyelmet.

„Nem beszélt sokat a hitéről, de minden bizonnyal hívő ember volt" – árulta el Sallot atya.

Timothy Freyer, az Oranci Egyházmegye püspöke hétfőn a Facebook-oldalán írt bejegyzésben emlékezet meg Bryantről, akit elkötelezett katolikusnak írt le, olyan embernek, aki szereti a családját és a hitét.

„Kobe az egyház tagja, gyakran látogatta a püspökség és a plébánia miséit, mindig a templom hátuljában foglalt helyet, hogy a jelenléte ne vonja el az emberek figyelmét Krisztus tanításairól" – írta a püspök.

A vasárnap első mise előtt Bryant rövid időt töltött imádsággal a kápolnában, és Sallot atyával is csupán néhány szót váltott. Az atya és a kosaras néhány perccel azelőtt futottak össze a templomban, mielőtt elkezdődött volna a vasárnapi első mise.

Órákkal később következett be az egész világot megrázó helikopter-baleset, amelyben Bryant és 13 éves lánya, valamint további hét utas vesztette életét Calabasas térségében. Az egykori kosárlabda-játékos és lánya éppen Thousand Oaksba tartottak edzésére. -írja a Blikk.