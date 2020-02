A sztármami néhány hónap múlva életet ad második gyermekének, és ha ez a boldogság önmagában nem lenne elég, Edina és családja hamarosan új házba költöznek.

Szigetszentmiklóson épülő kuckójukat már Medox is látta, születendő kislányuk pedig - ha minden jól megy - már az új otthonukba érkezik.

Az egykori szépségkirálynő köztudottan rajong a családjáért. Édesanyja az egyik legjobb barátnője, és dédnagymamája is nagyon fontos szerepet tölt be az életében. A sztármami most megmutatta élete első szobáját, és egy megható gyerekorri történetet is elmesélt.

"Életem első saját szobájában vagyok! Tény, hogy ez nem egy hálószoba, de kiskorom óta arra vágyom, hogy legyen egy olyan helyiség, ami csak az enyém. Kicsinek, anyukámmal és a mamámmal laktam egy szobában 19 éves koromig, amit természetesen így utólag abszolút nem bánok.Akkor nehéz volt elfogadni, hogy szinte minden osztálytársamnak van saját kis rezidenciája, sőt olyan is volt, akinek egy egész szintje volt, nekem pedig ,,csak" egy ágyam, vagy éppen egy szivacsom, de szerintem ez is sokat hozzáadott a mai értékrendemhez. Jut eszembe, olyat is csináltam, hogy megágyaztam a fürdőkádban és mindenkit kitiltottam onnan, mondván, hogy az az én ,,szobám" , csak hát a fürdőben volt a wc is, így néha muszáj voltam beengedni anyukámékat. Voltak még furcsa elképzeléseim, amiken most így visszagondolva, jókat szoktam mosolyogni. Na de a lényeg, hogy hamarosan beköltözünk és elmondhatatlanul büszke vagyok magunkra...Igaz, hogy 2 éve épül...de megéri rá várni."