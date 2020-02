Bár már egy éves az a dokumentumfilm, melyben Wade Robson és James Safechuck hátborzongató részletességgel vallott arról, hogy miként molesztálta őket Jackson gyerekkorukban, a Reszkessetek betörők! sztárja csak most érezte úgy, hogy őszintén mesél a popsztárral való kapcsolatáról egy interjúban – írja a Mirror.

Az igazsággal kezdeném: Michael sosem csinált semmit velem. Nem is láttam őt ilyen dolgokat művelni. Mostanra semmi okom nem lenne elhallgatni ezeket. Ha lenne miről beszélnem, megtenném. De nem, sosem láttam semmit, velem sosem csinált semmit – mesélt nyíltan az Esquire magazinnak Macaulay Culkin, aki Michael Jackson 2005-ben zajló, az üggyel kapcsolatos tárgyalásán bizonyítékkal is szolgált az énekes védelmében, akit akkor fel is mentettek.