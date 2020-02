Igazán pörgősek a mindennapjai Csepregi Évának, aki az idei évben sem fog tétlenkedni. Az énekesnő naptára ugyanis 2020-ra szinte tele van elfoglaltságokkal, fellépésekkel, amelyet persze egy cseppet se bán. „Októberben egy nagykoncertre készülünk, szerencsére előtte és utána is lesz jópár fellépésünk. Már a 2020-as szilveszteri fellépésünk is megvan" – mesélte örömtelien a két jómadárnak, Bárdosi Sándornak és Növényi Norbertnek Csepregi Éva, aki ezúttal abba a reformétkezdébe futott össze a helyettesítőkkel, ahol a volt élsportolók alkalmi munkát vállaltak egy napra. Az énekesnő itt mesélt arról is, hogyan óvja egészségét és mit tesz azért, hogy a rengeteg fellépést is maximális erőbedobással bírja.

„Próbálok odafigyelni az egészségemre, tudatosan figyelek arra, hogy mikor, mit eszem. Most tele van otthon minden céklával, sárgarépával. Ugyanis vannak olyan periódusaim, amikor a húsféléket nem is kívánom. Inkább a zöldségféléket szeretem" – árulta el az énekesnő, aki tesztelte is Bárdosi és Növényi főztjét.

A jómadarak rendkívül örültek Csepregi Éva látogatásának, annak azonban kevésbé, ami ezt megelőzően történt. „Éva pont jókor jött, ugyanis elkövettem egy hibát a pultban azelőtt előtt nem sokkal, hogy ő megérkezett. Épp hogy kiosztották a feladatokat, amikor kipróbáltam a pohármosót. Sajnos pohár nélkül, a vízsugár pedig olyan erős és magas volt, hogy a plafonig ment. Próbáltam valahogy eltüntetni a foltot, de nem sikerült. Remélem hosszútávon nem marad nyoma" – mondta Bárdosi Sándor.