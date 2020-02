Sokaktól halljuk, akár már mi magunk is tapasztalhattuk, hogy amint boldog párkapcsolatba kezdünk, a plusz kilók megindulnak felfelé. Erre szokás mondani, hogy „a szerelem hizlal". De valóban a szerelem az oka? Vagy inkább a megváltozott szokásoknak van szerepe? Szakértő elárulja.

A szerelem rengeteg kémiai folyamat összejátszása. A tipikus első jeleket – pirulás, tenyérizzadás, szapora szívverés, euforikus érzés – az agyban hirtelen nagy mennyiségben termelődő szerelmi szubsztancia, a fenil-etil-amin okozza. Ez azonban még csak a kezdet.

„Amikor szerelmesek vagyunk, megemelkedik bennünk az oxitocin, a dopamin, és a különféle endorfinok mennyisége is. A szexuális együttlét során felszabaduló nagy mennyiségű oxitocin felelős az orgazmusért. Az endorfinok rendkívül jó testi és lelki fájdalomcsillapítók, emellett a szerelem kábulatában, mámorában van szerepük. A dopamin anyagcseretermékei, az adrenalin és a noradrenalin hatására csökken az alvásigényünk, illetve minden akadály leküzdésére képesnek érezzük magunkat" – magyarázza Dr. Farkas Kitti, rávilágítva a lényegre: a szerelem szó szerint egy sok-sok komponensből álló koktél. – „A szerelmes időszakban felszedett plusz kilókat azonban nem ezek a vegyületek okozzák, hanem a párkapcsolatban megváltozott életmódbeli szokások."

Először is, nagyon gyakori, hogy a szerelmes időszakban megszaporítjuk a kiadós, „romantikus" vacsorák, vagy az összebújós, nassolós filmnézések számát.

Inzulinháztartásunk természetes ingadozását követve viszont a vacsora nem szerencsés, ha bőséges és szénhidrátban gazdag. Ellenben, az ebédnek, mint legfontosabb fogásnak, tartalmaznia kell szénhidrátot. Egy-egy kezdeti randi során persze beleférhet egy kis esti tudatos kilengés, de egy romantikus ebéd – napközben, a munkahelyünk közelében, vagy hétvégén, közös főzőcskézés után – épp olyan hangulatos tud lenni, mint a vacsora.

Közös edzésformák

Az is természetes, sőt egy ideig érthető, hogy a jól bejáratott edzésprogramunkat randikra és új szerelmünkkel való időtöltésre váltjuk. Igyekezzünk ugyanakkor ne véglegesen változtatni: találjunk ki közös edzésformákat, amiket a párunkkal együtt végezhetünk! „A közös kocogás, edzőtermi kihívások még inkább összekovácsolnak, hisz együtt, egymást motiválva és bátorítva éljük át mind a nehézségeket, mind a kisebb-nagyobb mérföldköveink megugrásának örömét"– magyarázza a szakember.

Az orvos egy harmadik, fontos okot is kiemel a hízás kiváltójaként: az alváshiányt. Szerelmes időszakaink elején gyakori, hogy kevesebbet alszunk, ami sajnos szintén a zsírlerakódásnak kedvez. „A megfelelő zsíranyagcseréhez szükséges hormonok és a glükóz-anyagcsere egyes folyamatai ugyanis szorosan kapcsolódnak az alvás-ébrenléti fázisainkhoz. Igyekezzünk tartani a napi 7-8 óra alvást, hétvégen pedig, ha tehetjük, akár egy ennél is hosszabb, kiadós szunyókálást is engedjünk meg magunknak"– tanácsolja a szakértő.

Erre figyelj

A szerelem tehát önmagában nem hizlal. Élvezzük nyugodtan ezt a boldog változást az életünkben, csak figyeljünk rá, hogy ami nem egészséges, az átmeneti maradjon, és minél előbb hangoljuk össze a fontos új személyt a szintén fontos egészség- és alakőrző szokásainkkal.