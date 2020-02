Az egykori villalakó 2010-ben robbant be a köztudatba a Való Világnak köszönhetően. A tíz év alatt voltak nehéz pillanatai, komoly mélypontjai és a kapcsolata a médiával sem mondható kiegyensúlyozottnak. Jelenleg egy tönkre ment párkapcsolat miatt döntött úgy, hogy új életet kezd külföldön.

Instagramon osztotta meg a hírt követőivel:

„Az ember körbeutazza a világot, keresve azt, hogy mire vágyik, majd hazamegy, és megtalálja." Talán engem is ez motivált, amikor eldöntöttem, útra kelek. Hosszú év, hosszú évek vannak mögöttem, és most először úgy érzem, megérdemlek egy kis környezetváltozást. Néhány héten belül elhagyom a várost, az országot, de még a kontinenst is. És hiszem, úgy térek majd haza, hogy mindent másképp látok és gondolok, mint korábban. Talán csak ez, talán csak ennyi hiányzik ahhoz, hogy a céljaimhoz még közelebb jussak. De már most elárulom, lesznek még nagy meglepetéseim idén"