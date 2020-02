Különleges utazásunk Ázsia legkisebb országába, az örök nyár birodalmába vezetett, Budapesttől 7 ezer km-re. Az óceánból éppen csak kiemelkedő szigetek a repülőből csodálva is meseszerűek. A szigetállam 1192 szigetből áll, amelyből nagyjából 200 lakott, 87 pedig a turisták részére fenntartott úgynevezett resort, vagyis magánsziget. A szigetek szinte mindegyike képeslapra kívánkozik, így a reptéri váróból kilépve is már szemet kápráztató kékség tárul elénk az óceánt látva. Nézd meg a videónkat, és bizonyosodj meg róla magad is, hogy milyen meseszép hely is ez.