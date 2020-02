Tücsi még február elején veszítette el édesanyját , Dr. Sóla Gyöngyit, aki ismert szombathelyi csecsemő és gyermekorvos volt. Természetes, hogy rendkívül hiányzik számára elhunyt anyukája, amit egy igen személyes posztban most meg is osztott.

JóÉdesanyám! Mindig így szólítottalak... Neked is olyan nyers humorod volt, mint nekem. Szeretted. Rajtad kívül pedig nem szólított engem senki Tücsikének... és sajnos már soha nem is fog. Köszönöm, hogy életet adtál nekem, köszönöm a féltő aggódást és a sok turpiszságot, amit együtt elkövettünk. A lelkem egy része kiszakadt az elvesztéseddel, de tudom, hogy Te most végre megnyugodtál, és bár borzalmasan fáj, de ez a legfontosabb. Tudod, kemény vagyok, mint amilyennek nevelték mindig is, helytállok, vigyázok a családomra. Sajnálom, hogy csak Fentről, de továbbra is vigyázz ránk Te is kérlek! Nagyon hiányzol! – írta egy kedves közös képhez Tücsi, amit IDE kattintva tudsz megnézni.