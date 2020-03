"Ezt a képet egyrészről azért szerettem volna kitenni, mert @csut.i -nak ez a kedvenc képe rólam. Igazából ennek a képnek köszönhetjük, hogy kiderült, nem csak barátként tekint rám. ( Vicces szituáció volt ) Másodsorban pedig azért, hogy emlékzetessen arra, hogy valaha vékony is voltam, illetve volt időm magammal is foglalkozni. Pl.: edzés. Gyökeresen megváltozott az életem. Jelenleg Medox, a család, na meg persze a munka az, ami minden egyes napomat kiteszi, de ettől függetlenül igyekszem magamra is odafigyelni, csak ez most nem annyira látszik. Nem járok heti vagy akár havi szinten fotózásokra ahogy korábban tettem, hogy ezt az oldalamat is megmutassam, de biztos eljön, pontosabban visszatér majd ez az időszak is. Meglátjuk" - írta a képhez az egykori szépségkirálynő.