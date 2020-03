Bár Juliska mindig is sportolt, az utóbbi időben nagyon tudatosan formálta testét. A gyönyörű táncművész a Nyerő Párosban nádszálvékony, törékeny nőként tűnt fel, most viszont színtiszta izom.

Juliska nemcsak tónusosabb, de kerekebb is: a súlyzós edzéseknek köszönhetően négy kilót szedett fel magára. Nem is rejti véka alá átalakulását, előszeretettel posztol szexibbnél-szexibb fotókat Insta-oldalára.

"Kb. egy év kellett hozzá, hogy életvitelszerűvé váljon nálam, hogy részét képezze a mindennapjaimnak az edzés! Nyilvánvaló, hogy a mozgás az életem része mióta az eszemet tudom! De mindig is fontosnak tartottam, hogy a tánc mellett folyamatos új impulzusokat kapjanak az izmaim, hiszen amihez hozzászokik a testünk(ilyen nálam a tánc), az legfeljebb szintentartásnak elég, de fejlődni nem fogok tőle!Jelenleg a saját testsúlyos és súlyzós edzés mellé már beiktattam a futást éééés ha minden jól megy végre úszni is el fogok járni! Aki követ engem az tudja, hogy jó sok időmet teszi ki az edzés, amiről folyton teszek is ki storyt, emiatt is sokan kérdeztétek: post miért nincs? Hát azt hiszem ennek is leginkább az idő az oka, ill. volt bennem félelem, hogy nehogy feladjam, hogy milyen gáz lenne már, hogy belekezdek nagy erőkkel, Nem adom fel szövegekkel, aztán mégis eltűnök..Mostanra tényleg azt érzem, hogy a részemmé vált a dolog, szóval számítsatok a kompromitáló edzős postokra!