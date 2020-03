Járvány idején nem árt minél óvatosabbnak lennünk. A saját higiéniánk mellett otthonunkat is fertőtleníteni és óvni kell. Összegyűjtöttünk néhány olyan hasznos és trendi ötletet, amivel nem csak tisztíthatjuk lakóterünket, de trendivé is varázsolhatjuk.

Otthonunk védelme nagyon fontos járvány esetén, éppen ezért ügyelnünk kell arra, hogy rendszeresen fertőtlenítsük és tisztítsuk lakóterünket. Nem csak a tárgyakra kell figyelni, hanem a levegő tisztaságára is. Összeszedtünk néhány szuper levegőtisztító módszert, ami nem csak megöli a baktériumokat és vírusokat, hanem trendivé és egyedivé is teszik az otthonunkat.

Fertőtlenítő gyertya gyógynövényekkel

Az egyik legtrendibb és leghatásosabb módszer, ha olyan gyertyát készítünk, amibe baktérium- és vírusölő gyógynövényeket csempészünk.

A viaszgyertya készítése egyszerű folyamat, nem igényel komolyabb kézügyességet sem. Forrásban lévő víz fölött egy fém edényben melegítsünk fel annyi viaszt, ami a kiválasztott formánkhoz elegendő.

Amikor a viasz felolvadt, hagyjuk kicsit kihűlni. Ekkor adjuk hozzá a különböző fertőtlenítő hatású gyógynővényeket, majd öntsük bele a kiválasztott formánkba, miután a kanócot gondosan elhelyeztük benne.

A gyógynövények közül ezeket választhatod:

Citromfű: a bennük található polifenolok antivirális tulajdonságúak, ezért hatékonyan tisztítják a levegőt a baktériumoktől és vírusoktól.

Levendula: a levendula nem csak szuper illatú növény, hanem hatékonyan tisztítja a levegőt is a különböző víusoktól. A hálószobába rakva pedig még a nyugodt alvásban is segítségünkre lehet.

Szegfűszeg: ez a fűszer nem csak az ételízesítében kiváló és a karácsonyi menük kedvenc adaléka, hanem bizony a vírusokat is hatékonyan elpusztítják.

Illóolajos párologtató

Nem csak drága diffúzorok segítségével fertőtlenítheted otthonod levegőjét, hanem kézzel készített párologtatóval is.

Ehhez nincs másra szükség mint egy kiürült, trendi üvegcsére, bambuszpálcákra, sebbenzinre, mandulaolajra és egyéb illóolajokra.

Az üvegcsébe öntsünk bele negyedrész sebbenzint és ugyanennyi mandulaolajat, majd a tetszőleges fertőtlenítő illóolajakból két félét. Mindegyikből 10-10 cseppet. Alaposan és óvatosan rázogassuk össze az így kapott folyadékot, majd tegyük bele a bambuszpálcákat. Minél többet teszünk az üvegbe, annál intenzívebb lesz az illat az otthonunkban.

Teafaolaj: ennek a fantasztikus olajfajtának nem csak gyulladáscsökentő hatása van, de hatékonyan megbírkózik a vírusokkal is. A levegőbe juttatva tisztítja azt.

Grapefruit mag cseppek: a grépfruit magjából készített kivonat nagyon erős antioxidáns hatása mellett vírus- és gombaölő tulajdonsággal is rendelkezik.

Fahéj: a fahéj illóolaj felhasználható a fertőzések megelőzésére, a levegő tisztítására, erős gomba-. és vírusölő tulajdonsággal bír.

Házi fertőtlenítő légfrissítő:

Első hallásra bonyolultnak tűnik házilag légfrissítőt készíteni, ám ne ijedjünk meg, nagyon egyszerű a művelet. Egy gondosan megtisztított pumpás flakonba töltsünk vizet és néhány kortnyi vodkát. Ezt finoman rázzuk össze, majd tetszőleges illóolajból 10-20 cseppet adjunk hozzá. Érdemes itt olyan fertőtlenítő hatású olajakat választani, amik tisztítják a levegőt. A korábbiakban már említettük, hogy a levendula, a citromfű és a teafaolaj kiváló vírusölő hatással rendelkezik, de az eukaliptus és a borsmenta is tökéletes választás lehet. Amint ezzel megvagyunk, fújjuk be a lakást a kész oldattal. Nem csak tiszta lesz a levegő, de finom illatos is.