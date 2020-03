Ahogy sok más színésznő, énekesnő, Vera is önkéntes karanténba vonult, elárulta azt is, hogyan érzi most magát.

Az olykor pincérnőként is tevékenykedő Tóth Vera igyekszik alkalmazkodni a jelenlegi helyzethez. Youtube-karrierbe kezdett, és önkéntes karanténba vonult párjával.



„Lejöttem vidékre a páromhoz. Magam döntöttem így, nem vártam meg, míg lemondják az összes koncertünket, lemondtam én. Hogy milyen itt az élet? Először is, akkorákat alszom végre, mint gyerekkoromban. A falusiak tartják magukat a biztonsági előírásokhoz, senkire sem kell rászólni, hogy túl közel áll a másikhoz, a kisboltban a pénztáros minden vevő után fertőtleníti a kezét, és a vevők is fertőtleníthetnek. Itt is dolgozom egyébként, egy friss projekten, hírességekkel ápolási osztályoknak készítünk videókat. Azoknak az orvosoknak, nővéreknek, egészségügyi dolgozóknak, akik éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy senki se haljon bele a vírusba" – mesélte a Borsnak az énekesnő