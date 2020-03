Nem kaptál már szájmaszkot, de szeretnéd védeni magadat és a környezetedet is koronavírus-járvány idején? Csinálj magadnak otthon trendi, házi maszkot! Mutatjuk, hogyan!

A koronavírus-járvány idején az egyik legjobb védekezés, ha az utcán és közösségben is viselünk szájmaszkot, ha elintézendő feladataink vannak és azokat nem tudjuk otthonról megoldani. Sajnos azonban a maszkokból többnyire keveset találhatunk már kereskedelmi forgalomban. Aggodalomra azonban semmi ok, ha van egy kis kézügyességed, te magad is tudsz otthon gyártani szuper trendi maszkokat.

Nézzük meg, miket kell beszerzeni a maszk elkészítéséhez:

Tetszőlegesen válassz ki magadnak olyan pamut anyagot, amit szívesen viselnél. Továbbá kell még olló, tű és cérna, vonalzó, hobbidrót, varrókréta (ezzel tudsz szépen rajzolni az anyagra), gombostű, kalapgumi és ha értesz hozzá, varrógép, bár kézzel is tökéletesen meg tudod varrni a maszkodat.

Lépések:

A legelső lépésünk, hogy a tetszőleges anyagból vágjunk ki egy akkora nagyságú téglalapot, amekkora illeszkedik a fejünk nagyságához. Érdemes előre lemérni, mekkorát szeretnénk. Kb. 22X18 centis lesz a kapott méret.

Ha megvagyunk a kivágással, az így kapott téglalapból hajtsunk be 1-1 centit a hosszabbik részen, majd ezeket varrjuk le.

A következő rész lesz a legbonyolultabb, itt készítjük el a maszkunk harmonika részét: 4-5 centire az anyag szélétől 1 centis harmonikákat készítünk, egyenként levasaljuk őket és gombostűvel rögzítjük.

Ha kész vagyunk mind a három hajtással, akkor véglegesíthetjük is a harmonikát: varrjuk be a széleket.

Ha azt szeretnénk, hogy tökéletes illeszkedjen az arcunkoz a maszk, akkor hobbidrótból végjunk le 15 centit és óvatisan bújtassuk be a maszkunk levarrt felső részéhez, amit első lépésként már beszegtünk.

A legvégén pedig hajtsuk vissza a széleket és vasaljuk le, a kalapgumiból vágjunk le két 22 centis részt és rögzítsük a két-két szélre. (ezzel a gumival tudjuk a fülönkre akasztani a maszkot)