"A mai naptól egy-egy dalt eléneklek nektek amit az instagramon a legtöbben szeretnétek hallani tőlem! Ma erre a csodálatos dalra esett a legtöbb szavazat! Fogadjátok szeretettel! Remélem tudok vele egy kis erőt, szeretetet adni nektek! természetesen a facebookon is indítok majd szavazást, hogy milyen dalokat hallanátok szívesen! ölellek benneteket!"

-írta március 17-én Tóth Gabi, akinek első szobakoncertje 113 ezer lájkot hozott.

Bár sokan már alig várták az énekesnő vasárnapi "fellépését", a kis Marika oltása keresztbehúzta Gabi számításait.

"Marika nagyon nagyba' van! Marika diktálja a tempót ..Marika most nem enged liveozni és énekelni sem mert Marika oltást kapott és Marika megsértődött picit.. szóval drágáim ma sajnos nem fogok tudni dalolászni de ígérem, hogy bepótolom nektek! Szerintem egy pár hétig még eltart ez az egész borzalom... szóval jövök !! Marika diktál.. én pedig imádom, hogy ő ilyen erős személyiség. Hannaróza is puszil benneteket! Igen! Marika is meg Hannaróza is!"