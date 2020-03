Kommentháború indult ByeAlex képe alatt az Instagramon: több követője is durván beszólt a sztárnak.

ByeAlex gyakran oszt meg edzős képeket, így tett ma is, ezzel bíztatva mindenkit a karantén alatti sportolásra. Több „rajongója" is beszólt neki, amiért vékony a lába. Az egyik rosszindulatú követő megjegyzését viszont nem hagyta szó nélkül a sztár. Így válaszolt: „Figyi már. Én nem tehetek róla, hogy napi több óra sport, futás után is ilyen a lábam. Ez van. De ahogy elnéztem a képeidet, te biztosan tehetnél valamit a rád rakódott kábé plusz húsz kiló ellen. Persze, engem alapvetően nem zavar, csak hát mégis, ki dumál kinek?"