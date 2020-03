A szülők és egyik gyermekük is megfertőződött a koronavírussal. Elmesélték milyen szabályok vannak most náluk és miképp segítik őket.

Az édesanya, Erika mesélt arról milyen tüneteket jelentkeztek rajtuk illetve, hogy milyen intézkedéseket léptettek életbe, a városukban.

„Skócia gyönyörű északi csücskében található Forres, itt élünk párommal és két gyermekünkkel.Egy hónapja volt egy influenza jellegű "megfázásom", ami elmúlt. De pár napja a 10 éves gyermekem éjjel erős, fuldokláshoz hasonló tüneteket produkált, ami rövid időn belül elmúlt, majd lázas lett, amit - mint más esetben is - most is kezeltünk. Reggelig semmi gond nem volt." - kezdte mesélni a Szeretlek Magyarországnak.

Erika másnap ezt azonnal jelezte az iskolának, akik rögtön továbbították az információt. Családnak az NHS helyi közegészségügy segített, akik megkérték, hogy a gyerek maradjon otthon 2 hétig. Ekkor még volt iskola, mára azonban Skóciában sincs.

Az NHS folyamatosan küldte a családnak az információkat arra az esetre, ha bármelyikük állapota romlott volna.

"Mi azóta is karanténban vagyunk, és regisztrált betegként vagyunk nyilvántartva, és minden segítséget megkapunk. Én sehol nem jártam előzőleg, gyermekeim iskolába mentek korábban, illetve párom munkába.A mi állapotunkról, annyit, hogy jelenleg a gyengeségérzet, illetve a köhögés még jelen van, és a házi karantén mások és magunk védelmében a legbiztosabb megoldás."