Nem szed mesterséges vitaminokat, nem jár minden hónapban különböző szépészeti beavatkozásokra, viszont minden nap méhészeti termékekkel kezdi a reggelét. Például méhkenyérrel, vagy hegyi - és vadrózsa virágporral. Ezek nyers táplálékok, természetes vitaminforrások, és a haj - és bőr egészségéért is sokat tehetünk a szedésükkel. Arról nem is beszélve, hogy az immunrendszert is megerősítik, így a betegségek megelőzésében is segíthetnek, ebben a megfázásos időszakban is.