Sajnos nincs olyan növény vagy növényi készítmény (pl. illóolaj), amely alkalmazásával bizonyítottan megelőzhető vagy gyógyítható lenne az új típusú, COVID-19 elnevezésű koronavírus okozta fertőzés – írja a Gyógynövény.lap.hu



Akkor nincsenek vírusellenes hatású növények?

Vannak ugyan igazoltan vírusellenes hatású gyógynövények, de ez a hatás mindig adott növény (vegyület, kivonat) és adott vírusok esetén értelmezhető, nem létezik ugyanis általános víruselleneshatású növény. Az, hogy egy növény valamely vírus ellen hatásos (pl. a citromfű a herpesz vírus ellen), még nem jelenti azt, hogy más vírusok, így akár az új koronavírus ellen is hatásos lenne. Jelenlegi ismereteink alapján nem védekezhetünk tehát sem citromfű, sem más tea fogyasztásával a koronavírus ellen.



Mi a helyzet a fokhagymával, a mézzel és a citrommal?



A magyar köztudatban előforduló házi praktikák egyikére vonatkozóan sincs semmiféle bizonyíték.

Ugyanakkor elmondható, hogy a citromban és más gyümölcsökben, zöldségekben (pl. paprika, káposzta) található C-vitamin nélkülözhetetlen az immunrendszer egészséges működéséhez, ezért a járvány idején is ügyeljen a kiegyensúlyozott táplálkozásra.



És az aromaterápia?



Az illóolajok párologtatása, inhalálása sem véd a koronavírus ellen. Jelenlegi ismereteink alapján sem a szájon át fogyasztott, sem a belélegzett illóolajokkal nem előzhető vagy gyógyítható meg a betegség.

Mit tehetek az immunrendszer megfelelő működéséért?

Az egészséges immunrendszer minden élethelyzetben fontos. A kiegyensúlyozott, állati fehérjét is tartalmazó táplálkozás az immunrendszer egészséges működéséhez szükséges vitamin- és ásványianyag-szükségletet többnyire fedezi. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a D-vitaminpótlás sok esetben indokolt lehet, főleg akkor, ha nem tudunk elegendő időt a napon tölteni.

Az immunrendszer működésére kedvező hatású növények a kasvirág (Echinacea) fajok és a dél-afrikai muskátli. Megfázás esetén, a betegség első tüneteinek észlelésekor megkezdett alkalmazásuk kedvező hatású. Fontos tudni, hogy a fenti növényekből készült gyógyszereket nem szabad és nem is érdemes folyamatosan szedni, alkalmazásukat csak a megfázás első tüneteinek megjelenésekor kell elkezdeni. De az újtípusú koronavírusfertőzés esetén való alkalmazhatóságukra nincsenek adatok, ezért megelőző célból ne szedje ezeket folyamatosan!



Hallottam a grapefruitcseppről, az nem lehet jó most?



Egyelőre nem igazolt, hogy a grapefruitmagnak bármilyen kedvező hatása lenne, ezért a grapefruitmagból készült termékeket fogyasztását sem a jelen helyzetben, sem máskor nem ajánljuk.

És akkor mit tegyek, ha köhögök, lázas vagyok vagy fáj a torkom?

A koronavírusfertőzésre jellemző tünetek észlelésekor értesítse telefonon háziorvosát és az ő utasításainak megfelelően járjon el.