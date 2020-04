Dóbó Ági és családja nem titkolja, mennyire embert próbáló számukra is a koronavírus okozta helyzet. A TV2 #maradjotthon című műsorában számos híresség mellett ők is megmutatják, hogyan élik meg a járvánnyal járó bezártságot.

"Nekem is, mint minden családanyának, jól kell teljesítenem. Miközben a megszokott életünk, és az a rengeteg inger, ami eddig ért minket, nincsen, tehát teljesen beszűkült a tudatunk. Lelkileg ez egyáltalán nem egyszerű, de azért is vállaltuk el a műsort, hogy megmutassuk, az ismert emberek is azon mennek most keresztül, mint mindenki más" - mondta a kétgyermekes édesanya, aki már egy hónapja önkéntes karantén van a szeretteivel.

"Talán kimondhatom, hogy Magyarországon mi az elsők között maradtunk itthon. Nagyon hamar, március elején döntöttem úgy, hogy nem viszem a gyerekeket iskolába és óvodába. Az egész onnan indult, hogy februárban utaztunk volna a családdal Ázsiába, de végül rossz előérzetünk volt, és az utolsó pillanatban lemondtuk az egy hónapos nyaralást" - írta meg a Ripost.

Ági nem rejti véka alá az érzéseit, még akkor sem, ha épp a könnyeivel küszködik. Erről a hétfő esti adásban mi is meggyőződhetünk, ugyanis az egykori szépségkirálynő élő adásban sírta el magát, mégsem kapcsolta ki a kamerát.