Fecsó azonban ezt nem hagyta szó nélkül és egy igen hosszú posztban fejtette ki a véleményét:

Sokan kérdezhetitek, hogy miért most teszem? Mert eddig Én tiszteletben tartottam Vivivel tett közös megegyezésünket, hogy a válásunk okait nem tárjuk a nagy nyilvánosság elé! Most is csak azért teszem, hogy ha már így kikerült, meghallgassátok a másik oldalt is.Bár nem értem, mit akart ezzel, a mostani helyzetben az embereket pont nem az álkínlódása fogja meghatni. Kivéve persze a gondosan kiválogatott kommentelőit.. A mostani kirohanása is jó példa arra, hogy egyszerűen nem bírja konfliktus nélkül. Élete a folytonos feszültség keltés. Ebben éltünk több éven keresztül.Most lehet, hogy mindenki a végét látja, hogy FECSÓ megcsalta VIVIT! De ehhez a ponthoz be kell, hogy valljuk kellett a másik fél is. Minden hűtlenséghez vezető úthoz két fél kell. Ezt mondtam neki is, ok-okozat.. Vivit tényleg egy szerethető jó anyának tartom. De egyik pillanatról a másikra úgy megváltozik, hogy egy hisztis, parancsolgató tűzokádó sárkány lesz belőle. Mai napig nem tudom, hogy ezt mi váltja ki, de talán ezzel ő maga sincs tisztában.Vivit felkaroltam, Vivit mindenben támogattam, Vivit mindenben segítettem és tiszteltem, ahogy egy férjtől elvárható. Ellenben tőle sokszor ezt a támogatást nem éreztem irányomba. Folyton csak problémája volt.Elismerem és gratulálok egyébként a sikereihez, de ne felejtsük el, hogy ez a sárkány hosszú ideig az én hátamon repült.Igen, megcsaltalak Vivi, nem vagyok rá büszke! Bocsánat érte ismételten. Nyílván ez nem ment fel, de csak egy "orrfújás" volt, null érzelemmel.Nem vagyok rá büszke, de megtörtént, nyílván nekem is sok hibám van. Amúgy meg ezt meg is bocsátottad, nem ezért lett vége, barmit is állítasz.Sokáig szerettelek, tiszteltelek, akkor hűséges is voltam, de az a nagyon rossz parancsolgatós, alpári stílusod, ami sajnos sokszor előjött, kiábrándított.Ez vezetett a végéhez is..Kívánom, hogy boldog legyél az új "szerencséssel", mert az édes-mosolygós kisfiúnk érdeke is, hogy kigyensúlyozott családban nőljön fel.