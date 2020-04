Mindig is egy nagy amerikai körutazásról álmodoztál? Most itt a lehetőség: az otthonodból, de még a kanapédról sem kell kimozdulni ahhoz, virtuális sétát tegyél az USA legjelentősebb múzeumaiban vagy nemzeti parkjaiban. Ingyenes online túrát kínál például a Fehér Ház, a Disneyland és számos állatkert is. Sőt, a helyzetre való tekintettel jelenleg élő közvetítésekkel kedveskedik a közönségnek a New York-i Metropolitan Opera. Egy, az amerikai idegenforgalmat támogató alapítvány most összegyűjtötte a legizgalmasabb, teljesen ingyenesen elérhető virtuális programlehetőségeket. Máris kezdheted az utazás!

A repülőjáratok leállnak, országok zárják a határaikat, nincsenek rendezvények, nem nyitnak ki a múzeumok. A koronavírus terjedésének visszafogása érdekében a világon szinte mindenki az otthonában vészeli át ezt az időszakot. Az internet azonban segít abban, hogy izgalmasan töltsük ki a megüresedett perceinket. Ezúttal egy virtuális utazásra hívjuk az olvasókat az Amerikai Egyesült Államokba, ahol nem csak testközelből, hanem az online térben is lehetőségek végtelen tárháza várja a vendégeket.

Múzeumok

A Google Arts and Culture világszerte több mint 2500 múzeummal és galériával társult, hogy virtuális túrákat kínálhassanak róluk. Köztük van a New York-i Modern Művészeti Múzeum, amely több mint 200 770 tárgyon keresztül mutatja be 5000 év történelmét. A Google segítségével körbejárható a USS Intrepid repülőgép-hordozó is, amelynek a fedélzetén sokat tanulhatunk az amerikai hadtörténelemről. Az Ovális Iroda kulisszatitkaival is megismerkedhetünk egy másik Google virtuális túrán, amellyel a Fehér Házat járhatjuk be.

Washington D. C.-ben a Smithsonian Intézet, a világ legnagyobb múzeumkomplexuma is számos virtuális sétát kínál. A gyerekek és felnőttek számára is izgalmas Nemzeti Természettudományi Múzeum például a saját weboldalán alakított ki erre egy remekül működő felületet. A New York-i Modern Művészeti Múzeum szintén a saját weboldalán tette elérhetővé több mint 85 000 darabból álló gyűjteményét a kortárs művészet, a modern művészet és a kubizmus kategóriákban.

A teljesség igénye nélkül a következő amerikai múzeumok virtuális túráit is ajánljuk: Solomon R. Guggenheim Museum, Art Institute Of Chicago, National Portrait Gallery, LACMA|Los Angeles County Museum of Art, Museum of Fine Arts, The Dalí Museum.

Városnéző séták

New York-ban egy profi idegenvezető által készített virtuális sétát tehetünk a Central Parkban, vagy egy kattintással arrébb az USA legrégebbi történelmi emlékeit fedezhetjük fel 360°-os panorámatúrán Philadelphiában. A YouTube-on is számos városnéző sétát találunk, amelyeken például Las Vegast, Chicagót vagy San Franciscót járhatjuk körbe.

Nemzeti Parkok

Azoknak sem kell csalódniuk, akik inkább a természet szépségeire vágynak a négy fal között. A Google Arts and Culture az Amerikai Nemzeti Park Szolgálattal együttműködve, vadőrök narrációjával mutatja be az ország legnépszerűbb nemzeti parkjait. Mások mellett olyan gyönyörű tájakra kalauzolnak bennünket mint a Yellowstone, a Yosemite, a Bryce Canyon, az alaszkai fagyos tájak vagy épp a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park.

Lélegzetelállító 360°-os fotókkal kínál túralehetőséget még weboldalán az oklahomai természetvédelmi szervezet is, megismertetve az érdeklődőket a leggyönyörűbb helyi tájakkal és az élővilággal.

Állatkertek

Szerencsére az állatkertek és akváriumok sem hagynak cserbe bennünket. Számos hely kínál élő webkamerás közvetítéseket, így otthonról is megnézhetjük, mivel töltik az időt az oroszlánok és a pingvinek. Erre leginkább a San Diego-i állatkertet és az atlantai Georgia Aquariumot ajánljuk. A chicagói 'The Shedd Aquarium' folyamatosan videókkal és fotókkal örvendezteti meg az érdeklődőket a Facebook-oldalán. Cincinnati állatkertje szintén a Facebookon kínál minden nap élő szafarikat, amelyek során bejárják az állatkertet és bemutatják leghíresebb lakójukat, a Fiona nevű vízilovat is. Sőt, ebben a 360°-os videóban még oroszlánfókákkal is merülhetünk a National Marine Sanctuaries jóvoltából.

Témaparkok

A koronavírus miatt bezárt már az összes híres témapark is az Amerikai Egyesült Államokban, virtuálisan viszont bejárhatjuk őket és néhány játékot is kipróbálhatunk. A Disneyland Resort és a Walt Disney World Resort a Google Street View segítségével már egy ideje körbejárható. Virtuális túrát kínál az orlandói SeaWorld is, ahol méterről-méterre bejárhatjuk az egész parkot és virtuálisan kipróbálhatjuk az egyes játékokat is.

Előadások

A New York-i Metropolitan Operából március 16-tól minden este ingyen nézhetünk egy-egy operát, ami aztán 20 órán keresztül elérhető a honlapon. Az aktuális program ide kattintva érhető el.

A Brodway színházai is bezártak, de a leghíresebb musicalek most megnézhetőek az interneten.

Élő webkamerák

24 órás folyamatos élő közvetítésekkel is bepillanthatunk számos ikonikus amerikai város jelenlegi mindennapjaiba. A webkameráknak köszönhetően akár most is ránézhet, hogy mi történik éppen a Times Square-en vagy a Szabadság Szobornál.