Az elmúlt héten több magyar több úszóról is kiderült, hogy megfertőződött a koronavírussal. Hosszú Katinka tesztje negatív lett, de azóta is gyakran megkérdezik tőle, nincs-e változás az egészségi állapotában.

A Magyar Úszó Szövetség korábban elárulta, hogy kilenc úszó is elkapta a fertőzést, többek között Kapás Boglárka és Kozma Dominik. Sós Csaba, a magyar úszó-válogatott szövetségi kapitánya. külön kitért a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkára, akiről azt mondta: "Ő az, aki minden mások számára katasztrófaértékű helyzetben is mindig a talpára esett. A személyét illetően bizakodó vagyok."A 24.hu megkérdezte Hosszú Katinka is, hogy van, benne van-e a COVID-19-el érintett úszók között?

"Mostanában, amikor az úszókkal online beszélgetünk egymással és felteszik a kérdést, hogy vagy, azt szoktam válaszolni: Köszönöm, negatív! Szerencsére most sem tudok mást mondani"

- válaszolta Hosszú Katinka.