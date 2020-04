Lassan egy hónapja tartózkodik önkéntes otthoni karanténban az Emilio família. Tina és Emilio – annak érdekében, hogy segítsék az otthon sütőket-főzőket – a Drága családomban elindították a Karantén konyhát, amelyben saját főztjeik receptjét osztják meg a nézőkkel. A főzés azonban nem konfliktusmentes. „Mióta itthon vagyunk még többet sütünk-főzünk. Amíg én sütök Emilio addig sem hagy békén, őt egyfolytában szórakoztatni kell...vagy ő szórakoztatja magát azzal, hogy engem heccel. Minden türelmemet elő kell néha vennem, bár tény, engem se kell félteni. Edzett vagyok már" – mondta Tina, aki arra azonban nem volt felkészülve, hogy férje a húsvéti locsolkodás sajátos formáját választja. „Tina már reggel célozgatott rá, hogy aggódik, el fog hervadni, ha húsvét alkalmából nem locsolom meg. Persze ezt egyébként se hagytam volna ki, de most, hogy karanténban vagyunk, gondoltam megviccelem, ezzel is feldobva kicsit a napját. A kedvenc parfümje helyett egy spriccelésnyi kézfertőtlenítőt kapott. Neki nem tetszett annyira dolog, de nem értem mire számított, a karantén locsolkodás ilyen" – tette hozzá Emilio, akinek felesége nem örült a meglepetésnek, melyet a nézők is láthatnak ma 20:55-től a Sláger TV-n.