A karantén nem jelenti azt, hogy mostantól úgy kell festened, mint aki sosem szokott tükörbe nézni. Nem, nem kell ápolatlanul lófrálnod a lakásban, még akkor sem, ha a kozmetikus és a fodrász nem prioritás jelen helyzetben. Persze nem mondjuk, hogy dobj fel egy party sminket az esti sorozat kedvéért, de hidd el, nagyon sokat tehetsz az arcbőröd szépségéért és ápoltságáért otthon is.

Ne sminkelj

A smink nem egyenlő az ápoltsággal! Tehát attól, mert otthon nem sminkelsz, még nem leszel ápolatlan. Ellenben, ha a karantén ideje alatt hanyagolod a dekorkozmetikai termékeket, pihen és fellélegzik a bőröd, ami látványos változást hozhat, főleg ha egyébként pattanásokkal küzdesz. Hagyd most a magas fedésű alapozókat, kompakt púdereket és próbáld ki, milyen az élet csak úgy, a'la nature.

Tisztíts megfelelően

Akár megfogadod az előző tanácsot és felhagysz a sminkeléssel otthon, akár maradsz a bevált alapozódnál, a reggeli és az esti arctisztításra mindig fektess nagy hangsúlyt. Két módszert javasolunk. Az egyik az arctej és arctonik kombináció. Miért nem elég az egyik? Az arctej oldószert tartalmaz és lúgos kémhatással rendelkezik,így remekül eltüntetheted vele a sminket, de a mindennapi szennyeződések – mint például a por – eltávolítása is az arctej dolga. Ezzel szemben a tonik feladata nem a tisztítás, hanem az, hogy visszaállítsa a bőr ph értékét az arctej használata után. Emellett frissít és a pórusokat is szépen összehúzza.

A másik módszer a micellás víz alkalmazása, amely se nem arctej, se nem tonik. Ez a folyadék apró micella göböket tartalmaz, amelyek mágnesként vonzzák magukhoz a különböző szennyeződéseket. Remek választás érzékeny bőrűeknek is.

Hidratálj

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos a hidratálás kívül és belül egyaránt. A belső hidratáláshoz igyál meg 2-3 liter vizet naponta, amit érdemes mérned, ugyanis a legtöbben sokkal kevesebb folyadékot fogyasztanak valójában, mint amennyit saccolnak magukról. Válassz egy poharat és jegyezd meg hányszor töltötted újra a nap során. Kulacsot, ivópalackot vagy vizesüveget használva még könnyebben mérheted a mennyiséget. Arckrémből használj zselé állagút, de extra hidratáló hatással bír a sima méz is, amely babapopsi puhává varázsolja a bőrödet, ha radírozás után felviszed az arcodra és fél órát hatni hagyod.

Radírozz

Mit sem ér a szuper krém vagy a heti 2-3 arcpakolás, amennyiben nem radírozod a bőrödet legalább heti egy alkalommal. Az elhalt hámsejteken ugyanis nem tudnak átjutni a hatóanyagok,így majdnem olyan, mintha semmit sem csináltál volna. Ha nincs otthon arcradírod, házilag is készíthetsz méz és cukor keverékéből, amely amellett, hogy eltávolítja a nem kívánatos elhalt felső hámréteget még hidratál is. Nagyon érzékeny bőrnél részesítsd előnyben a kávézaccot a cukor helyett, ez kevésbé dörzsöl, így kisebb az esélye az irritációnak. Extra tippként pedig a radírozás után kend át az arcodat egy félbevágott citrommal. A citromlé remek C-vitamin forrás, antioxidáns, ráadásul rendszeresen alkalmazva még a sötét foltokat is halványítatja.

Fényvédelem

Az UV sugárzás nagyban hozzájárul a bőröregedéshez, ám ne gondold, hogy csak akkor van szükséged fényvédelemre, ha épp nyaralsz vagy strandra mész. A káros UV sugárzás ugyanis hiszed vagy sem, az ablaküvegen is áthatol, úgyhogy jobban jársz, ha a fényvédő használatát beépíted az arcápolási rutinodba a hétköznapokon is.