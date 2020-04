kItt az idő, hogy változtass a rossz szokásaidon!

Ha életmódváltásba kezdünk, a legtöbben azonnal látni szeretnénk az eredményt, ha pedig mégsem úgy haladunk kitűzött célunk felé, ahogyan azt megálmodtuk, egy idő után nehéz megtalálni, hol csúsztunk el. Pedig ha valamikor, most igazán ráérünk arra, hogy felülvizsgáljuk a korábbi, rohanós napjaink életmódját és új, egészséges szokásokat alakítsunk ki, amelyeket a későbbiekben - ha az életünk visszatér a rendes kerékvágásba - is (akkor már rutinszerűen) alkalmazhatunk.

Ha egészséges életmódról beszélünk, az nyilvánvalóan többet jelent annál, mint hogy elhagyjuk a káros szenvedélyeinket (sőt, a legjobb, ha teret sem engedünk nekik), fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a táplálkozásunk mennyire támogatja az immunrendszerünk helyes működését, és az is lényeges, hogy a mozgást mindennap építsük be az életünkbe, még akkor is, ha egészen kis dolgokról is van szó. Ha olyan helyen laksz, ahol biztosan nem találkozol másokkal, most a járvány idején is nyugodtan futhatsz, sétálhatsz, ha azonban a lakásodban vagy kénytelen tölteni az idődet, számos edzésterv, online videó áll a rendelkezésedre ahhoz, hogy akár speciális eszközök nélkül is megmozgasd magad. Ha úgy döntesz, hogy komoly edzéseket végzel most is, csatlakozhatsz edzőtermek online vezetett edzéseihez is.

Mivel kevesebbet járunk boltba is, mint egyébként, hasznos lehet a bevásárlólista és a heti étkezési terv. Közértbe indulás előtt tervezd el, milyen egészséges ételeket készítesz a következő napokban: vásárolj sok zöldséget, és lassan a gyümölcsökben sem kell majd szűkölködnünk, amelyek remekül kiválthatják a fehér lisztben, cukorban bővelkedő nassolnivalókat.

Ha nincsenek pontos adataink arról, hogy mit és mennyit eszünk, mennyit mozgunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy az ételmennyiséget alá-, az edzéssel elégetett kalóriák számát pedig túlbecsüljük. S ha elméletben tudjuk is, hogy nagyokat tévedhetünk, mégis nehezen vesszük rá magunkat arra, hogy nyomon kövessük, hogyan, mivel is telt egy napunk.

Motiváld magad okoseszközöd segítségével!

A mai világban azonban ez nem lehet probléma, az edzéstervedet és az étkezési naplódat nem kell papírfecniken vagy kisnoteszban vezetni, számos alkalmazás és eszköz segíti, hogy pontosan tudd: mennyit mozogtál, mit ettél, mi az ami egy kicsit sok volt, és mi az, amibe még energiát kell fektetned, hogy az otthon töltött hetek alatt se veszíts az energiaszintedből és a kilóid számát se gyarapítsd.

Mivel vásárolni mindannyian szeretünk, hatalmas kezdő motivációt adhat az egészségtudatos életmódhoz egy klassz okosóra, amelyet már a külső megjelenésében is a magad képére formálhatsz. Egy high tech kütyü azonban nem csak szupertrendi kiegészítő, hanem igazán hasznos funkciókat is tartalmaz, amit vétek lenne nem kihasználni.

A prémium kategóriás okosórákon rengeteg kényelmi funkció megtalálható, mint például telefonnal történő folyamatos kommunikáció. Zsúfolt buszon, meetingen és az élet számos helyzetében nagyon jól jön, ha nem kell a telefon után nyúlnod, az órád mindenről (amit beállítasz rajta) értesít, sőt, sportolás közben sem kell kockáztatnod a mobiltelefonod épségét, hiszen mindenről informálódhatsz az órán keresztül. Jó hír, hogy testmozgás közben már egyáltalán nem akadályoz minket a telefonunk, mert elég az órát magunkkal vinni ahhoz, hogy a készülék rögzítse a sportolási adatainkat, ráaádásul hívásokat fogadhatunk és kezdeményezhetünk is vele. Az okosóra monitorozza a pulzusunkat, sőt, még arra is figyelmeztet, ha alá- vagy fölémentél a kívánatos pulzuszónának. Erre egyébként nyugalmi helyzetben is van lehetőség, így az is kiderülhet, hogy valamilyen okból kifolyólag túlságosan gyorsan ver a szíved fizikai megerőltetés nélkül is.

Lépésszámláló segítségével ellenőrizheted, mekkora távot tettél meg egy nap. Bár most jobb, ha minél kevesebbet tartózkodunk az utcán, érdemes a hétköznapi, otthoni tevékenység közben is viselni az óránkat és a nap végén megnézni, mennyit is léptünk reggeltől estig. Beállíthatsz olyan figyelmeztetést is, hogy az órád jelezzen neked, túl sokat ültél most már a laptop előtt, ideje, hogy egy kicsit megmozgasd magadat.

Az alvásfigyelő appoknak köszönhetően ébredés után azonnal láthatod az alvásod kiértékelését is, ami nagy segítség lehet az egészséged megőrzésében, hisz a nyugodt, pihentető alvás segít az egészséged megőrzésében.

Ahhoz hogy személyre szabd az okosórádat, szükség van a nemed, az életkorod, a testmagasságod és súlyod rögzítésére. Ha diétába kezdesz, elég ha csak beírod, mekkora kalóriadeficitet szeretnél fenntartani egy nap, és az órád mozgáscélok kijelőlésével segít neked abban, mennyit valósítottál meg aznap a tervedből, tehát mennyi kalóriát égettél el.

Hasznos lehet az Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) egyedülálló EKG alkalmazása, amely 22 éves kor felett ajánlott. Az óra szívelektródiának segítségével képes rögzíteni a szívverést és a szívritmust, majd megvizsgálja, hogy fennáll-e pitvarfibrilláció, így akár - ahogy már példa is volt rá - életet is menthet vagy felhívhatja a figyelmünket egy addig rejtett egészségügyi problémára.