Korábban már írtunk arról, hogy a karantén kezdete óta - nemtől, kortól és családi állapottól függetlenül - mindenki élete hatalmas fordulatot vett. Az is tény, hogy mindegy milyen életszakaszban vagy valami rendszert vinni kell ezekbe a parttalan napokba is, különben képtelenség ép elmével átvészelni az egészet.



Ha munka nélkül maradtál tűzz ki életcélokat! Ne azon keseregj, hogy miért mondtak fel neked vagy hogyan mehettél tönkre. Nézz a jövőbe és jelöld ki az irányt! Frissítsd az önéletrajzodat, fejleszd a nyelvtudásodat vagy tanulj valami új dolgot, ami majd segít abban, hogy ha vége a járványnak, akkor gyorsabban találj állást.

Ha home office-ban dolgozol, tartsd a tempót!

Ne hagyd, hogy a házimunka vagy a szabadság csalóka érzete eluralkodjon rajtad. Pontosan határozd meg, hogy egy nap mennyi munkát kell elvégezned. Ütemezd a feladatokat és próbálj egyensúlyt tartani a főzés/mosás/takarítás valamint a home office között.

A gyerekkel nehezített home office a legnehezebb!

Itt igazán szükség van a tervezésre és a napirend betartására. Osszátok be a pároddal, hogy ki van délelőtt és ki délután a gyerekekkel, ez segíthet, hogy mindketten a munkára tudjatok koncentrálni néhány órán át. Ha például reggeli után te vitted ki a gyereket a kertbe, akkor délután a másik szülő vállalja a gyermek szórakoztatását. Használjátok ki az alvásidőt is vagy nagyobbaknál vezessétek be a "csendespihenőt", amikor tilos anyát és apát zavarni. Végszükség esetén pedig bevethető ebéd és vacsora előtt 30-30 perc mesenézés/netes játékidő is.

Milyen lehet tehát a napirended...?



Ébresztő!

Határozd meg, hogy meddig alhatsz, mert nincs annál rombolóbb, mint mikor a fél napod lustálkodással töltöd. Ha kell, állítsd be a telefonodat is. Nem kell hajnalban kelned, de mondjuk, ha 9-kor kikelsz az ágyból, az biztos nem fog fájni. Végezd el a reggeli teendőidet, majd reggelizz. Ha mondjuk ez 10-re mind kész van, akkor lesz nagyjából 1.5 órád arra, hogy valami hasznosat csinálj.

Célok és feladatokHa kitűzted a céljaidat, akkor a délelőtt a legjobb időszak arra, hogy elkezd a megvalósításukat. Akár a CV-d frissítéséről, akár nyelvtanulásról, akár munkáról van szó, kezdj bele. 1-1.5 órád biztosan lesz rá, kivéve, ha szülő vagy és tied a délelőtti gyermekmegőrzés. Utóbbinál ne stresszelj, nincs értelme! Engedd el ezt az időt, s gondolj arra, hogy alvásidőben/csendespihenőnél dolgozhatsz, sőt a délután is a tied, mert akkor meg a párod felügyel majd a gyerekre.



Ebéd

A kollégákkal töltött menüzős, éttermes ebédeknek most egy ideig búcsút kell intened. Amennyiben rendeled az ételedet, könnyű dolgod van, ám ha te magad készíted, akkor kissé összetettebb a feladat. Főzhetsz minden nap, de azt is megteheted, hogy egyszerre nagyobb adagot készítesz és kissé átalakítod másnapra a fogást. Például a maradék pörköltből gulyáslevest csinálsz a következő ebédre.



Produktív délutánMindegy milyen élethelyzetben vagy, legyél délután is hatékony. Ha nem kell dolgoznod, akkor végezd el a házimunkát vagy csinálj meg olyan feladatokat, amiket már régóta halogatsz (ablakpucolás, szekrényrendezés, iratok átnézése stb.) Amennyiben a délután is a home offece-é, határozd meg, hogy meddig dolgozol. Utána legyen még kis időd magadra vagy a ház körüli teendőkre. A délutáni gyerekmegőrzés sem tart örökké, de próbálj meg arra az időre kikapcsolni és nem a feladataidon rágódni. Érdemes a héten kitűzni 1-2 napot, amikor időt szántsz valamilyen testmozgásra is. Rengeteg otthon edzős videó található az interneten, biztos akad közte olyan, amit szívesen csinálnál.

Édes pihenésA vacsora után jöhet a jól megérdemelt pihenés. Ha tevékenyen töltötted a napodat sokkal jobban fogod élvezni az esti lazítást, mintha egész nap a kanapé egyik feléről a másikra dőltél volna. Kellő tervezéssel pedig az sem fordulhat elő, hogy a napi munkádat nem végezted el – mert helyette mindenféle mást csináltál -, így este kell dolgoznod. A családban is érdemes felosztani a feladatokat és tartani a napirendet, hogy miután a gyerekek lefeküdtek a szülők is kapjanak egy kis szabadidőt, amit akár együtt is eltölthetnek.

Legyen szó egy jó filmről, egy könyvről vagy csak némi beszélgetésről – akár telefonon vagy skype-on -, neked is jár a nap végén némi pihenés, hogy másnap újult erővel vághass neki a következő karantén-napnak.