A koronavírus-járvány és az olimpia elhalasztása ellenére tovább forog Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilm. A Katinka címmel készülő portréfilm alkotóinak döntése szinkronban áll az eredeti szándékukkal, miszerint a stáb szárazon és vízen, a felkészülés hullámhegyein és hullámvölgyein át követi a magyar úszófenomén felkészülését a tokiói olimpiai játékokra.

Az előforgatásokat az év elején kezdtük, Katinka dél-afrikai edzőtáborába csatlakoztunk be. Fokvárosban töltöttünk el vele pár napot, így erről a messzi, távoli helyszínről is van már mozgóképünk - emlékezett vissza a Life.hu-nak a rendező.

Pálinkás Norbert elmondta, hogy két szálon fut majd a történet. Az egyik a jelen, ami Fokvárosból indul és a tokiói nyári olimpiáig tart."Most kaptunk plusz egy évet. Próbáljuk ebben a helyzetben is megtalálni a pozitívumokat, egy filmnek jót tesz, ha van idő dolgozni a kis, míves finomságokon. A járványügyi helyzet mindenki életében jelentős változásokat hozott, dokumentumfilmesként is együtt kell élnünk az ilyen váratlan fordulatokkal. Próbálunk a filmben erre reagálni és megmutatni, hogy a koronavírus elterjedése az egész világon milyen kihívást jelent Katinka számára, hogyan borítja fel az életét, mennyire nehezíti meg a felkészülését az ötödik olimpiájára."

A hivatalos életrajzi dokumentumfilm másik szála a múltban játszódik. "Bemutatjuk, hogyan lett a 4 évesen, Baján, a 25 méteres medencébe ugró kislányból, - akit a nagypapája edzett - többszörös olimpiai bajnok és Iron Ladyként fogalom a sportvilágban. Több olyan archív bejátszást is láthatnak majd a nézők, amelyek a családi gyűjteményből kerültek elő és még sehol sem voltak publikálva. Ilyen például a helyi Tv egyik felvétele, ahol Katinka már 5 évesen kijelentette, hogy olimpiai bajnok szeretne lenni."

Visszavisszük Katinkát életének fontos állomáshelyeire és összehozzuk azokkal az emberekkel, akik hozzátettek a sikeréhez. A pályája minden fontos állomására ellátogatunk vele, a bajai szüleitől, barátaitól Los Angelesbe, Budapestre - avatott be minket a rendező, aki nem tért ki a válasz elől, miszerint Shane Tusup is szerepet kap-e majd a filmben.

"A filmben igyekszünk mindenről nyíltan és őszintén beszélni. Semmi sem tabu téma, a volt férjével kapcsolatos helyzetet is feldolgozzuk majd valamilyen módon. Hogy hogyan, az derüljön ki a filmből."

A készülő dokumentumfilm megörökíti a jelenlegi vészhelyzetet, amikor a háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincnégyszeres Európa-bajnok magyar úszó - dacolva a koronavírus-járvánnyal és az olimpia elhalasztásával - rendületlenül folytatja az edzéseket, és a három aranyat hozó riói olimpia után Tokióban újra versenybe száll a győzelemért.

"Most minden a koronavírusról szól, ennek a filmben is fontos szerepe lesz, hiszen nagy hatást gyakorol Katinka életére" - emelte ki a rendező, majd leszögezte, "nincs ember, aki megmondja, mi lesz, akár 1 hónap múlva is a világgal. Ez Katinkára és a sportéletre is igaz."

Az olimpiát és az Eb-t elhalasztották, az uszodákat bezárták, ami kihat a teljes sportvilágra. A film ezt a feszültséget és bizonytalanságot is igyekszik bemutatni. Reményeik szerint a járványügyi helyzet pár hónap alatt elül, és a filmben nem a jelenlegi vészhelyzet fog dominálni. A stábnak arra is van forgatókönyve, ha Katinkát elérné a vírus. "Ha Katinkát elérné a baj, akkor azonnal konzultálnánk az orvosokkal, hogyan lehetne ezt bemutatni."

Katinkának már van negatív koronavírus tesztje, de nagyon érdekes helyzet állt elő, hiszen az úszóválogatott nem mehetett be a Duna Arénába, így Katinka egyedül edzett."Még a mi stábunk sem léphetett be az Arénába, így volt olyan forgatásunk, amikor csak az ablakon keresztül tudtuk őt megörökíteni a kamerákkal" - mesélte Pálinkás Norbert. "Hosszú Katinkát csak 2 méterre közelíthetjük meg, bár ez nem kevés távolság egy forgatás során. Forgattunk már vele például terheléses vizsgálatot is, egy kórházban. Természetesen ott is maszk, kesztyű és az eszközök folyamatos fertőtlenítése mellett zajlott a munka."

A következő hetekben csak a legszükségesebbeket forgatja majd a stáb, tartják magukat a kijárási korlátozáshoz. Kizárólag a filmhez dramaturgiailag elengedhetetlen, fontos eseményeket örökítik meg, szigorúan betartva minden óvintézkedést.

„Eddig is az volt az a zászlónkra írva, hogy az olimpia mindenekelőtt, tehát a filmkészítés semmilyen körülmények között nem zavarhatja Katinkát a versenyekre való felkészülésben, ez a jelenlegi vészhelyzetben még fokozottabban érvényesül. A forgatások jó hangulatban zajlanak, a stáb és Katinka kapcsolata bizalommal teli. Az Iron Lady személyisége megkönnyíti a munkánkat, hiszen a film műfaja hivatalos életrajzi dokumentumfilm, a kiemelt alkotók minden tartalmi kérdésben együtt döntenek Katinkával" - hangsúlyozta Lajos Tamás producer.

Pálinkás Norbert rendező is kiemelte, hogy az egyik legfontosabb szempontjuk, hogy a filmforgatás semmivel sem veszélyeztetheti Katinka olimpiai esélyeit. Ennek ellenére természetesen számos exkluzív jelenetet is leforgat az ötfős stáb, például amikor masszőr gyúrja Katinkát, vagy amikor olyan helyszínen forgattak, ahová csak a rajtkőre álló versenyzőket engedték be.

Természetesen az úszófenomén magánéletét is érinti majd a film, mivel ez nem csak egy sport-dokumentumfilm, hanem életrajzi doku, így nem tagadják azt sem, hogy Katinka új szerelmével, Mátéval él együtt.

"Hosszú Katinka egy magyar szuperhős, mi pedig az első magyar szuperhős filmet készítjük - egy lányról, aki köztünk él, olyan, mint mi, de a benne lakó erő emberfeletti. Filmesként erre keressük a választ: mi Katinka szuper ereje? Mi az a tehetség, mi az a tulajdonság, amitől szárazon és vízen fejhosszal kitűnik a mezőnyből?" – tette hozzá Köbli Norbert forgatókönyvíró, kreatív producer.

Hosszú Katinka örül annak, hogy a koronavírus-járvány ellenére folytatják a forgatásokat, mivel fontosnak találja, hogy a kritikus helyzetet is megörökíti a film. Mint mondta, őt legerősebben soha nem az érmek motiválják, sokkal inkább az ösztönzi, hogy másoknak is segítsen a saját példájával, miszerint a kemény munkával igenis el lehet jutni a csúcsra. "Természetesen megrendített az olimpia elhalasztásának híre, de pár nap alatt alkalmazkodtam az új helyzethez, már az új edzéstervem is összeállt. A járvány miatt most különösen vigyázok másokra és persze magamra, kizárólag edzeni járok el otthonról, de a versenyek nagyon hiányoznak. Humorral és kreativitással próbálom pótolni, új kihívásokon töröm a fejem, most például bokszolni szeretnék. Bízom benne, hogy a filmen visszanézve ez a vészhelyzet, minden fájdalmával és megpróbáltatásával együtt, egy furcsa útelágazásnak tűnik majd, amiből mindannyian sokat tanulunk" - mondta Hosszú Katinka.

Katinka bejelentette, mindenképpen segíteni szeretne a jelenlegi helyzeten, így az Iron csapata - Gelencsér Máté, Batházi Tamás és Hosszú Katinka - 1,5 millió forintot ajánl fel koronavírus kutatásra a Semmelweis Egyetem Alapítványának.

Vajon Katinka Tokió után visszavonul és családot alapít? "Ha ez a kérdés a forgatás végéig eldőlne, akkor az mindenképp kiderül majd a filmünkből" - zárta az interjút Pálinkás Norbert, a Katinka dokumentumfilm rendezője.