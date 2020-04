Harry sosem szokott magánéleti kérdésekre válaszolni, de most a karantén kapcsán kivételt tett.

Ahogy azt korábban megírtuk, Los Angeles-i otthonukban töltik az önkéntes karantént Harryék. Egy amerikai lap információi szerint Harry és Meghan igen békésen töltik napjaikat az önkéntes karanténban. Sokat kirándulnak az otthonuk közelében lévő erdőben, és igyekeznek még több időt tölteni fiukkal, Archie-val

Noha a pár azt már mindenki számára egyértelművé tette, hogy semmiképp sem szeretnék beengedni a médiát a magánéletükbe, most a koronavírus okozta karantén kapcsán kivételt tettek. Sokakat érdekel, hogyan viselik a bezártságot, és erre most Harry válaszolt is:

"Rengeteg pozitív dolog történt mostanában, mint például az, hogy a családunkkal tudjuk tölteni az időket. Sőt, tulajdonképpen most annyi időt lehetünk együtt, hogy néha már azt gondolja az ember: "Vajon rosszul kéne éreznem magam amiatt, hogy ilyen sokat lehetünk együtt?" - mondta Harry, majd folytatta: "Meg kell ünnepelned azokat a pillanatokat, amiket a földön feküdve tölthetsz önfeledten, mert lehet, hogy 1,5 órával később valami olyan nehézséggel kell megküzdened, ami elől nem menekülhetsz." - írta meg a today.com