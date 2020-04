A TV2 Neked énekelek című produkciója még a vártnál is jobban teljesített - minden szempontból. Több, mint 50 sportoló és előadóművész ragadott mikrofont annak érdekében, hogy pénzt gyűjtsenek azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A csatorna így szeretne köszönetet mondani mindenkinek, akik most is a frontvonalon harcolnak értünk.

Hazánk legnevesebb zenészei közül olyanok jelentek meg a képernyőn, mint Kovács Ákos, Pataky Attila, Charlie, Presser Gábor vagy Frenreisz Károly. De látható volt Janicsák Veca, Zséda, Rúzsa Magdi és még sokan mások.

A produkciókat hallgatva keserédes érzések szaladgáltak a nézőkben, hiszen a jó cél azért jöhetett létre, mert rengetegen nélkülöznek. A műsor ideje alatt telefonhívással vagy SMS-sel bárki támogathatta a legnagyobb hazai segélyszervezeteket: a Magyar Református Szeretetszolgálatot, a Baptista Szeretetszolgálatot, a Magyar Vöröskeresztet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, az Ökumenikus Segélyszervezetet és a Katolikus Karitászt.

A műsor ideje alatt nem kevesebb, mint 25 millió forint gyűlt össze. A gyűjtés a 1357-es adományvonalon azóta is folytatódik - minden hívás vagy sms 500 forint adományt jelent. Aki pedig közvetlenül szeretne utalni, az a 11711711-22222222 bankszámlaszámon is (külföldről: HU45 1171 1711 2222 2222 0000 0000) megteheti.

Janicsák Veca és Kovács Ákos

Pataky Attila, Charlie és Frenreisz Károly

Presser Gábor és Rúzsa Magdi